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На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши - РИА Новости, 02.12.2023
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14:32 02.12.2023 (обновлено: 15:57 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/ukraine-1913339769.html
На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши
На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши - РИА Новости, 02.12.2023
На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши
Из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт сократился на 40 процентов, пишет газета "Зеркало недели" со ссылкой на министра экономики Юлию РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:32
2023-12-02T15:57
в мире
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт сократился на 40 процентов, пишет газета "Зеркало недели" со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко. &quot;В ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40 процентов меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики&quot;, — сказала министр. По ее словам, на некоторых пунктах пропуска, таких как "Ягодин — Дорогуск", "Рава-Русская — Хребенное", экспорт почти замер или упал вдвое. При этом Свириденко заверила, что украинские власти активно работают над разрешением ситуации, хотя не всю информацию выносят на всеобщее обозрение. У Киева есть основания надеяться, что благодаря диалогу с обеих сторон проблема будет улажена, добавила глава Минэкономики. Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Государственная таможенная служба в ноябре перевела в госбюджет 39,2 миллиарда гривен (более миллиарда долларов). Это только 81 процент от плана поступлений. Недоимка, по мнению Железняка, связана с блокированием границы. С 6 ноября польские перевозчики (позже к ним присоединились и фермеры) блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарных грузов и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
https://ria.ru/20231202/granitsa-1913330303.html
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в мире, украина, польша, киев, тарас качка, верховная рада украины
В мире, Украина, Польша, Киев, Тарас Качка, Верховная Рада Украины
На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши

Свириденко: украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы с Польшей

© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт сократился на 40 процентов, пишет газета "Зеркало недели" со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.
«

"В ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40 процентов меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики", — сказала министр.

По ее словам, на некоторых пунктах пропуска, таких как "Ягодин — Дорогуск", "Рава-Русская — Хребенное", экспорт почти замер или упал вдвое.
При этом Свириденко заверила, что украинские власти активно работают над разрешением ситуации, хотя не всю информацию выносят на всеобщее обозрение. У Киева есть основания надеяться, что благодаря диалогу с обеих сторон проблема будет улажена, добавила глава Минэкономики.
Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Государственная таможенная служба в ноябре перевела в госбюджет 39,2 миллиарда гривен (более миллиарда долларов). Это только 81 процент от плана поступлений. Недоимка, по мнению Железняка, связана с блокированием границы.
С 6 ноября польские перевозчики (позже к ним присоединились и фермеры) блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарных грузов и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Проезд на Украино-словацкой границе - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
На Украине сообщили о тысячной очереди из машин на границе со Словакией
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