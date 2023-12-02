https://ria.ru/20231202/ukraine-1913339769.html

На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши

На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши - РИА Новости, 02.12.2023

На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши

Из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт сократился на 40 процентов, пишет газета "Зеркало недели" со ссылкой на министра экономики Юлию РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:32

2023-12-02T14:32

2023-12-02T15:57

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт сократился на 40 процентов, пишет газета "Зеркало недели" со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко. "В ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40 процентов меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики", — сказала министр. По ее словам, на некоторых пунктах пропуска, таких как "Ягодин — Дорогуск", "Рава-Русская — Хребенное", экспорт почти замер или упал вдвое. При этом Свириденко заверила, что украинские власти активно работают над разрешением ситуации, хотя не всю информацию выносят на всеобщее обозрение. У Киева есть основания надеяться, что благодаря диалогу с обеих сторон проблема будет улажена, добавила глава Минэкономики. Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Государственная таможенная служба в ноябре перевела в госбюджет 39,2 миллиарда гривен (более миллиарда долларов). Это только 81 процент от плана поступлений. Недоимка, по мнению Железняка, связана с блокированием границы. С 6 ноября польские перевозчики (позже к ним присоединились и фермеры) блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарных грузов и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.

https://ria.ru/20231202/granitsa-1913330303.html

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в мире, украина, польша, киев, тарас качка, верховная рада украины