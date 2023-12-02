На Украине сообщили о катастрофическом сокращении экспорта из-за Польши
Свириденко: украинский экспорт сократился на 40% из-за блокады границы с Польшей
© РИА НовостиБольшегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
© РИА Новости
Большегрузные автомобили в очереди перед польско-украинской границей
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Из-за блокады границы польскими перевозчиками украинский экспорт сократился на 40 процентов, пишет газета "Зеркало недели" со ссылкой на министра экономики Юлию Свириденко.
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"В ноябре объемы экспорта украинской продукции составили 9,2 миллиона тонн. На грузовой транспорт пришлось 783 тысячи тонн. Наибольший объем экспорта проходил через польскую границу — 282 тысячи тонн. И этот объем на 40 процентов меньше, чем до того, как начали бастовать польские перевозчики", — сказала министр.
По ее словам, на некоторых пунктах пропуска, таких как "Ягодин — Дорогуск", "Рава-Русская — Хребенное", экспорт почти замер или упал вдвое.
При этом Свириденко заверила, что украинские власти активно работают над разрешением ситуации, хотя не всю информацию выносят на всеобщее обозрение. У Киева есть основания надеяться, что благодаря диалогу с обеих сторон проблема будет улажена, добавила глава Минэкономики.
Накануне депутат Верховной рады Ярослав Железняк заявил, что Государственная таможенная служба в ноябре перевела в госбюджет 39,2 миллиарда гривен (более миллиарда долларов). Это только 81 процент от плана поступлений. Недоимка, по мнению Железняка, связана с блокированием границы.
С 6 ноября польские перевозчики (позже к ним присоединились и фермеры) блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарных грузов и припасов для украинской армии), приостановить действие лицензий для компаний, созданных на Украине после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.