https://ria.ru/20231202/ukraina-1913332532.html

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины - РИА Новости, 02.12.2023

Воздушную тревогу объявили на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:21

2023-12-02T13:21

2023-12-02T13:23

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Сначала сигнал тревоги прозвучал в Киеве, в Черкасской, Днепропетровской, Кировоградской, Полтавской, Житомирской, Николаевской областях (в 13.08 мск). Спустя минуту тревога распространилась на все остальные регионы страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина