СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине
Telegraph: Берлин стремится сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Киеву
© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь, сообщает газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
"Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", - приводит издание слова из документа. В нем также указывается, что предоставление техники должно "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов".
Газета, ссылаясь на другой документ, отмечает, что Франция хочет от EPF прекращения передачи оружия из запасов стран-членов. Вместо этого Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у европейских производителей оружия.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.