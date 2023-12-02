Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:17 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913318576.html
СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине
СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине - РИА Новости, 02.12.2023
СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине
Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь, сообщает газета Telegraph со... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T11:17
2023-12-02T11:17
специальная военная операция на украине
в мире
украина
жозеп боррель
евросоюз
германия
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_745264fb45bc633557a168d0aed377c9.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь, сообщает газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. "Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", - приводит издание слова из документа. В нем также указывается, что предоставление техники должно "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов". Газета, ссылаясь на другой документ, отмечает, что Франция хочет от EPF прекращения передачи оружия из запасов стран-членов. Вместо этого Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у европейских производителей оружия. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html
https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html
украина
германия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_74:0:2803:2047_1920x0_80_0_0_9f6cec601bb618575dc8de55f4b23890.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, германия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Жозеп Боррель, Евросоюз, Германия, НАТО
СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине

Telegraph: Берлин стремится сократить вклад в фонд для военной помощи ЕС Киеву

© Фото : U.S. Army / Gertrud ZachНемецкие танки Leopard 2
Немецкие танки Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : U.S. Army / Gertrud Zach
Немецкие танки Leopard 2. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь, сообщает газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина.
Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года.
Флаг США на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2023
Украина разорила Запад
8 ноября, 08:00
"Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", - приводит издание слова из документа. В нем также указывается, что предоставление техники должно "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов".
Газета, ссылаясь на другой документ, отмечает, что Франция хочет от EPF прекращения передачи оружия из запасов стран-членов. Вместо этого Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у европейских производителей оружия.
Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.
Небоскребы делового центра Москва-Сити - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
У нас деньги есть, а вы держитесь
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаЖозеп БоррельЕвросоюзГерманияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала