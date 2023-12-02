https://ria.ru/20231202/ukraina-1913318576.html

СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине

СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине - РИА Новости, 02.12.2023

СМИ: Германия стремится уменьшить вклад в EPF для военной помощи Украине

Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь, сообщает газета Telegraph со... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:17

2023-12-02T11:17

2023-12-02T11:17

специальная военная операция на украине

в мире

украина

жозеп боррель

евросоюз

германия

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/10/1845109425_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_745264fb45bc633557a168d0aed377c9.jpg

МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Германия стремится уменьшить свой вклад в Европейский фонд мира (EPF) для Украины, ссылаясь на ранее переданную Киеву помощь, сообщает газета Telegraph со ссылкой на конфиденциальный документ из Берлина. Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что в Брюсселе всё еще надеются согласовать 20 миллиардов евро на военную помощь Украине на предстоящие четыре года. "Военная поддержка Украине может предоставляться посредством финансовых взносов... в EPF или в виде прямых поставок военной техники на Украину", - приводит издание слова из документа. В нем также указывается, что предоставление техники должно "полностью засчитываться в рамках согласованных странами-членами вкладов". Газета, ссылаясь на другой документ, отмечает, что Франция хочет от EPF прекращения передачи оружия из запасов стран-членов. Вместо этого Париж предлагает сосредоточиться на совместных закупках у европейских производителей оружия. Внебюджетный Европейский фонд мира (European Peace Facility, EPF) был создан ЕС в марте 2021 года, чтобы повысить способность предотвращать конфликты и укреплять международную безопасность. Фонд рассчитывался в рамках порядка 5,7 миллиарда евро на период 2021-2027 годов. Однако большая часть средств из этого фонда уже была зарезервирована для частичной компенсации государствам-членам ЕС средств, потраченных на оказание военной помощи Украине. Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. В МИД РФ отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В ведомстве подчеркивали, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран.

https://ria.ru/20231108/ukraine-1907763716.html

https://ria.ru/20231201/evropa-1913018369.html

украина

германия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, жозеп боррель, евросоюз, германия, нато