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В бундестаге пришли в шок от нового "подарка" Украине - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
09:22 02.12.2023 (обновлено: 14:54 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913307155.html
В бундестаге пришли в шок от нового "подарка" Украине
В бундестаге пришли в шок от нового "подарка" Украине - РИА Новости, 02.12.2023
В бундестаге пришли в шок от нового "подарка" Украине
Украина стала бездонной бочкой, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T09:22
2023-12-02T14:54
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сара вагенкнехт
владимир зеленский
евросоюз
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украина стала бездонной бочкой, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале."Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. За все время конфликта, по данным самого немецкого правительства, оно напрямую передало Украине налоговых средств на сумму 24 миллиарда евро. На оружие, а также на выплаты в украинский государственный бюджет", — сказала она. В тоже время, США и некоторые страны в Европе начинают отказывать Украине в помощи, отметила депутат.Кроме того, ЕС выделил Украине финансовую помощь в размере 85 миллиардов евро, тогда как почти четверть его бюджета опять же финансируется за счет немецких налогоплательщиков, добавила политик. "Это означает, что из Германии на Украину через ЕС было отправлено еще 20 миллиардов евро", — отметила Вагенкнехт.Общая сумма помощи составит 44 миллиарда евро, а если добавить 14 миллиардов евро на помощь украинским беженцам, то сумма вырастет до 60 миллиардов, считает политик.Она подчеркнула, что это происходит в стране, где идут дискуссии о том, можно ли позволить себе выделить два миллиарда на помощь бедным детям. Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913304623.html
https://ria.ru/20231201/ukraina-1912953258.html
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в мире, украина, сара вагенкнехт, владимир зеленский, евросоюз, германия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сара Вагенкнехт, Владимир Зеленский, Евросоюз, Германия
В бундестаге пришли в шок от нового "подарка" Украине

Депутат бундестага Вагенкнехт назвала Украину бездонной бочкой

© AP Photo / Markus SchreiberФлаги на здании бундестага в Берлине, Германия
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаги на здании бундестага в Берлине, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украина стала бездонной бочкой, заявила депутат бундестага Сара Вагенкнехт на своем YouTube-канале.
"Как раз Украина все больше походит на бездонную бочку. За все время конфликта, по данным самого немецкого правительства, оно напрямую передало Украине налоговых средств на сумму 24 миллиарда евро. На оружие, а также на выплаты в украинский государственный бюджет", — сказала она.

В тоже время, США и некоторые страны в Европе начинают отказывать Украине в помощи, отметила депутат.
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Кроме того, ЕС выделил Украине финансовую помощь в размере 85 миллиардов евро, тогда как почти четверть его бюджета опять же финансируется за счет немецких налогоплательщиков, добавила политик.
"Это означает, что из Германии на Украину через ЕС было отправлено еще 20 миллиардов евро", — отметила Вагенкнехт.

Общая сумма помощи составит 44 миллиарда евро, а если добавить 14 миллиардов евро на помощь украинским беженцам, то сумма вырастет до 60 миллиардов, считает политик.
Она подчеркнула, что это происходит в стране, где идут дискуссии о том, можно ли позволить себе выделить два миллиарда на помощь бедным детям.
Западные СМИ все чаще пишут, что США и ЕС начали уставать от украинского кризиса, а поддержка Владимира Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с киевскими властями возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и то, от чего бывшей советской республике, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСара ВагенкнехтВладимир ЗеленскийЕвросоюзГермания
 
 
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