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"Победа за Москвой". Боевик нацбатальона ВСУ сделал шокирующее признание - РИА Новости, 02.12.2023
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04:38 02.12.2023 (обновлено: 11:47 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913295326.html
"Победа за Москвой". Боевик нацбатальона ВСУ сделал шокирующее признание
"Победа за Москвой". Боевик нацбатальона ВСУ сделал шокирующее признание - РИА Новости, 02.12.2023
"Победа за Москвой". Боевик нацбатальона ВСУ сделал шокирующее признание
Победа в конфликте на Украине приближается к Москве, заявил боевик батальона "Айдар"* Евгений Дикий в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T04:38
2023-12-02T11:47
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Победа в конфликте на Украине приближается к Москве, заявил боевик батальона "Айдар"* Евгений Дикий в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.&quot;Меня постоянно триггерит заставка на &quot;Киевстаре&quot; (украинский оператор мобильной связи. — Прим. ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: &quot;Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается&quot;. Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 23-й год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по &quot;Киевстару&quot;, а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам&quot;, — пожаловался националист.Его также расстроило, что у Москвы нет никаких иллюзий по поводу конфликта: она движется к своей цели по конкретному плану.В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".* Запрещенная в России экстремистская организация.
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в мире, россия, украина, москва, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато
В мире, Россия, Украина, Москва, Валерий Залужный, Вооруженные силы Украины, НАТО
"Победа за Москвой". Боевик нацбатальона ВСУ сделал шокирующее признание

Боец "Айдара" Дикий: Россия победит из-за искаженного взгляда Киева на конфликт

© AP Photo / LIBKOSСолдаты ВСУ под Авдеевкой
Солдаты ВСУ под Авдеевкой - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Солдаты ВСУ под Авдеевкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Победа в конфликте на Украине приближается к Москве, заявил боевик батальона "Айдар"* Евгений Дикий в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук.
«

"Меня постоянно триггерит заставка на "Киевстаре" (украинский оператор мобильной связи. — Прим. ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: "Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается". Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 23-й год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по "Киевстару", а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам", — пожаловался националист.

Его также расстроило, что у Москвы нет никаких иллюзий по поводу конфликта: она движется к своей цели по конкретному плану.
В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".
* Запрещенная в России экстремистская организация.
Сотрудник СБУ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Украинская разведка предупредила о страшных последствиях "захвата" Крыма
04:11
 
В миреРоссияУкраинаМоскваВалерий ЗалужныйВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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