https://ria.ru/20231202/ukraina-1913295326.html

"Победа за Москвой". Боевик нацбатальона ВСУ сделал шокирующее признание

"Победа за Москвой". Боевик нацбатальона ВСУ сделал шокирующее признание - РИА Новости, 02.12.2023

"Победа за Москвой". Боевик нацбатальона ВСУ сделал шокирующее признание

Победа в конфликте на Украине приближается к Москве, заявил боевик батальона "Айдар"* Евгений Дикий в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T04:38

2023-12-02T04:38

2023-12-02T11:47

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Победа в конфликте на Украине приближается к Москве, заявил боевик батальона "Айдар"* Евгений Дикий в интервью украинской журналистке Наталье Мосейчук."Меня постоянно триггерит заставка на "Киевстаре" (украинский оператор мобильной связи. — Прим. ред.). Когда ты кому-то звонишь, у человека занято: "Ваш абонент разговаривает. И пока он разговаривает, победа приближается". Вот лучше не сформулируешь это кривое мировоззрение, которое за 23-й год сформировалось в тылу. Что мы себе просто живем нашей жизнью, разговариваем по "Киевстару", а победа сама приближается. Так вот, с таким подходом она приближается к Москве, а не к нам", — пожаловался националист.Его также расстроило, что у Москвы нет никаких иллюзий по поводу конфликта: она движется к своей цели по конкретному плану.В начале ноября главком ВСУ Валерий Залужный рассказал в интервью журналу The Economist, что ситуация на фронте зашла в тупик, а сам он уже не надеется на прорыв, хотя по учебникам НАТО украинская армия уже должна была "повоевать в Крыму".* Запрещенная в России экстремистская организация.

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в мире, россия, украина, москва, валерий залужный, вооруженные силы украины, нато