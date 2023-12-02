На Украине заговорили об отправке чиновников на фронт
Полковник запаса ВСУ Свитан предложил отправить на фронт украинских чиновников
© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Радио НВ".
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"Все госслужащие, которые получают какое-то денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Это костяк государства. Мы сейчас можем это сделать, у нас из госслужащих, наверное, всего один процент выполняет боевые задачи. А надо их всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны", — высказался Свитан.
По словам полковника, призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не повлиял бы на качество его работы, так как "госаппарат в таком количестве просто не нужен".
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.