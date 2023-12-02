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На Украине заговорили об отправке чиновников на фронт - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:58 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/ukraina-1913293616.html
На Украине заговорили об отправке чиновников на фронт
На Украине заговорили об отправке чиновников на фронт - РИА Новости, 02.12.2023
На Украине заговорили об отправке чиновников на фронт
Украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Радио НВ". РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:58
2023-12-02T03:58
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Радио НВ"."Все госслужащие, которые получают какое-то денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Это костяк государства. Мы сейчас можем это сделать, у нас из госслужащих, наверное, всего один процент выполняет боевые задачи. А надо их всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны", — высказался Свитан.По словам полковника, призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не повлиял бы на качество его работы, так как "госаппарат в таком количестве просто не нужен".На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, владимир зеленский, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Украина, Вооруженные силы Украины
На Украине заговорили об отправке чиновников на фронт

Полковник запаса ВСУ Свитан предложил отправить на фронт украинских чиновников

© AP Photo / LIBKOSУкраинские солдаты возле Артемовска
Украинские солдаты возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские солдаты возле Артемовска. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинских чиновников необходимо отправить на фронт из-за нехватки военных кадров, заявил полковник запаса ВСУ Роман Свитан в интервью "Радио НВ".
«
"Все госслужащие, которые получают какое-то денежное содержание или пенсии от государства, должны быть военнослужащими. Это костяк государства. Мы сейчас можем это сделать, у нас из госслужащих, наверное, всего один процент выполняет боевые задачи. А надо их всех, включая силовиков, охранные фирмы — они все должны быть призваны", — высказался Свитан.
По словам полковника, призыв нескольких сотен тысяч чиновников никак не повлиял бы на качество его работы, так как "госаппарат в таком количестве просто не нужен".
На Украине с 24 февраля 2022 года ввели режим военного положения, а на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд из страны для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на этот период запрещен. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на автозаправках и в кафе. Вручать ее не обязательно должен представитель территориального центра комплектования и социальной поддержки (так на Украине с недавнего времени называют военкоматы), это могут сделать и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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