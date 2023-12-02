https://ria.ru/20231202/udary-1913308566.html

Армия Израиля заявила об ударах в ответ на пуски с территории Ливана

Армия Израиля заявила об ударах в ответ на пуски с территории Ливана - РИА Новости, 02.12.2023

Армия Израиля заявила об ударах в ответ на пуски с территории Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на пуски ракет с территории Ливана. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T09:35

2023-12-02T09:35

2023-12-02T10:25

в мире

ливан

израиль

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила в Telegram-канале о нанесении ударов в ответ на пуски ракет с территории Ливана."После сообщения о сиренах, которые прозвучали ночью <...> в северном Израиле, были зафиксированы несколько пусков с территории Ливана в сторону Израиля. В соответствии с протоколом перехватчики запущены не были", — говорится в публикации.В ЦАХАЛ добавили, что артиллерия нанесла удар по району пусков, а авиация — по "ячейке", которая их осуществила.Ситуация в Южном Ливане обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа вслед за нападением палестинского движения ХАМАС на юг Израиля. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" постоянно обстреливают позиции друг друга в приграничных районах.Конфликт на Ближнем ВостокеПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После массированного обстрела бойцы ХАМАС проникли в приграничные районы на юге еврейского государства, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников. Военное крыло движения — "Бригады "Аль-Кассам" — объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы".В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи". В течение нескольких дней после нападения израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы сектора Газа и начали наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Израиль объявил о полной блокаде Газы: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции: войска окружили город Газу, а анклав фактически разделили на южную и северную части.По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 16 тысяч человек, пострадали более 35 тысяч. В Израиле погибли свыше 1,2 тысячи человек, в том числе 20 россиян.

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в мире, ливан, израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году