Рейтинг@Mail.ru
СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:55 02.12.2023 (обновлено: 16:38 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/udar-1913341765.html
СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ
СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ - РИА Новости, 02.12.2023
СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ
Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов, пишет MWM. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:55
2023-12-02T16:38
специальная военная операция на украине
украина
москва
россия
вооруженные силы украины
в мире
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912592570_0:174:3022:1874_1920x0_80_0_0_3c3448ca8865670e83313b0550d58d06.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов, пишет MWM."Двойные удары с использованием систем "Искандер-М" &lt;…&gt; позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений", — говорится в статье.Под "двойным ударом" автор подразумевает одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.Отмечается, что противовоздушная оборона Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетным средствам действовать с большей эффективностью. При этом Москва успешно нарастила объемы производства вооружений, что существенно сказалось на ситуации на театре военных действий.&quot;Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса &quot;земля — земля&quot; остается центральным фактором, обеспечивающим российским войскам значительные преимущества на фронте&quot;, — заключается в статье.Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.В середине октября в сводке Минобороны сообщалось, что за неделю вооруженные силы нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины. Тогда, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США.
https://ria.ru/20231126/udar-1911990473.html
https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html
украина
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/1d/1912592570_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_91f63b42779b55284c89b6c0dd9840b1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, москва, россия, вооруженные силы украины, в мире, политика
Специальная военная операция на Украине, Украина, Москва, Россия, Вооруженные силы Украины, В мире, Политика
СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ

MWM: ВСУ несут большие потери из-за двойных ударов ВС РФ при помощи "Искандеров"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 Град гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов, пишет MWM.
"Двойные удары с использованием систем "Искандер-М" <…> позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений", — говорится в статье.
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 26.11.2023
"У Зеленского истерика". В Киеве забили тревогу из-за удара по Украине
26 ноября, 22:07
Под "двойным ударом" автор подразумевает одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.
Отмечается, что противовоздушная оборона Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетным средствам действовать с большей эффективностью. При этом Москва успешно нарастила объемы производства вооружений, что существенно сказалось на ситуации на театре военных действий.
«

"Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса "земля — земля" остается центральным фактором, обеспечивающим российским войскам значительные преимущества на фронте", — заключается в статье.

Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
В середине октября в сводке Минобороны сообщалось, что за неделю вооруженные силы нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины. Тогда, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
Зеленский подождет. НАТО переключила внимание с Киева
08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаМоскваРоссияВооруженные силы УкраиныВ миреПолитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала