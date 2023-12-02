СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ
MWM: ВСУ несут большие потери из-за двойных ударов ВС РФ при помощи "Искандеров"
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации
РСЗО БМ-21 "Град" гвардейского мотострелкового полка ЦВО ведут огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов, пишет MWM.
"Двойные удары с использованием систем "Искандер-М" <…> позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений", — говорится в статье.
Под "двойным ударом" автор подразумевает одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.
Отмечается, что противовоздушная оборона Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетным средствам действовать с большей эффективностью. При этом Москва успешно нарастила объемы производства вооружений, что существенно сказалось на ситуации на театре военных действий.
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"Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса "земля — земля" остается центральным фактором, обеспечивающим российским войскам значительные преимущества на фронте", — заключается в статье.
Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.
В середине октября в сводке Минобороны сообщалось, что за неделю вооруженные силы нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины. Тогда, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США.