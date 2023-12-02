https://ria.ru/20231202/udar-1913341765.html

СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ

СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ - РИА Новости, 02.12.2023

СМИ: двойные удары ВС России стали настоящим кошмаром для ВСУ

Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов, пишет MWM. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:55

2023-12-02T14:55

2023-12-02T16:38

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Украинские войска несут большие потери из-за российских ракетных ударов, пишет MWM."Двойные удары с использованием систем "Искандер-М" <…> позволили значительно увеличить потери среди украинских фронтовых подразделений", — говорится в статье.Под "двойным ударом" автор подразумевает одновременный запуск нескольких ракет по заданной цели.Отмечается, что противовоздушная оборона Украины становится все более критически истощенной, что позволяет российским ракетным средствам действовать с большей эффективностью. При этом Москва успешно нарастила объемы производства вооружений, что существенно сказалось на ситуации на театре военных действий."Огромное и растущее превосходство в ракетных системах класса "земля — земля" остается центральным фактором, обеспечивающим российским войскам значительные преимущества на фронте", — заключается в статье.Дальность стрельбы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" может достигать 500 километров. В его арсенале — как баллистические, так и крылатые ракеты, которые на подлете к цели ставят ложные электронные помехи. Снаряды практически неуязвимы для систем ПВО. Крылатые ракеты могут идти на сверхнизких высотах и огибать рельеф местности.В середине октября в сводке Минобороны сообщалось, что за неделю вооруженные силы нанесли восемь групповых ударов комплексами "Искандер" и БПЛА по военным объектам Украины. Тогда, в частности, был уничтожен склад хранения катеров производства США.

https://ria.ru/20231126/udar-1911990473.html

https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html

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