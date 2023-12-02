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Эрдоган сообщил подробности об обвинении Нетаньяху в МУС

Эрдоган сообщил подробности об обвинении Нетаньяху в МУС - РИА Новости, 02.12.2023

Эрдоган сообщил подробности об обвинении Нетаньяху в МУС

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает наказания в Международном уголовном суде (МУС) виновников "геноцида в Газе", включая... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:03

2023-12-02T14:03

2023-12-02T14:03

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АНКАРА, 2 дек – РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара ожидает наказания в Международном уголовном суде (МУС) виновников "геноцида в Газе", включая премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху. "Около 3 тысяч адвокатов подали необходимое обращение в Международный уголовный суд в Гааге. Наш стамбульский депутат Кюнейт Юксель был в составе этой делегации. Они также будут следить за процессом в Гааге. Мы ожидаем, что там эти геноцидники и мясники Газы, особенно Нетаньяху, пойманный с поличным, понесут необходимое наказание. Мы надеемся, что те, кто ждет справедливости от решения, которое должно быть принято, скажут: "Теперь это случилось". Мы будем следить за этим делом на самом высоком уровне. Мы не оставим это дело, мы будем следовать ему. Мы хотим, чтобы все израильские руководители, причастные к этому геноциду, предстали перед судом и понесли наказание", - сказал турецкий лидер журналистам по возвращению из ОАЭ. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших в секторе Газе с начала израильских ударов превысило 16 тысяч человек, пострадали свыше 35 тысяч. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

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