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Жителей Филиппин предупредили о волнах цунами после землетрясения - РИА Новости, 02.12.2023
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19:12 02.12.2023 (обновлено: 19:13 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/tsunami-1913370269.html
Жителей Филиппин предупредили о волнах цунами после землетрясения
Жителей Филиппин предупредили о волнах цунами после землетрясения - РИА Новости, 02.12.2023
Жителей Филиппин предупредили о волнах цунами после землетрясения
Первые волны цунами после землетрясения, как ожидается, достигнут Филиппин до полуночи по местному времени (около 19.00 мск), это может продлиться несколько... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:12
2023-12-02T19:13
в мире
филиппины
сша
европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первые волны цунами после землетрясения, как ожидается, достигнут Филиппин до полуночи по местному времени (около 19.00 мск), это может продлиться несколько часов, сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs). "Ожидается, что высота волн будет на один метр больше обычных приливов и может быть выше в закрытых заливах и проливах. Ожидается разрушительное цунами с опасной для жизни высотой волн. Прогнозируется, что первые волны цунами прибудут с 22.37 по 23.59 второго декабря 2023 года. Такие волны могут продолжаться несколько часов", - говорится в сообщении института. Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,5 у юго-восточных берегов Филиппин. Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами. Позднее EMSC сообщил о новом землетрясении у берегов страны магнитудой 6,4.
https://ria.ru/20230403/zemletryasenie-1862577235.html
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в мире, филиппины, сша, европейско-средиземноморский сейсмологический центр (emsc)
В мире, Филиппины, США, Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
Жителей Филиппин предупредили о волнах цунами после землетрясения

Сейсмологи предупредили жителей Филиппин о волнах цунами после землетрясения

© AP Photo / Bullit MarquezВид на Филиппины
Вид на Филиппины - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Bullit Marquez
Вид на Филиппины. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Первые волны цунами после землетрясения, как ожидается, достигнут Филиппин до полуночи по местному времени (около 19.00 мск), это может продлиться несколько часов, сообщает Филиппинский институт вулканологии и сейсмологии (Phivolcs).
"Ожидается, что высота волн будет на один метр больше обычных приливов и может быть выше в закрытых заливах и проливах. Ожидается разрушительное цунами с опасной для жизни высотой волн. Прогнозируется, что первые волны цунами прибудут с 22.37 по 23.59 второго декабря 2023 года. Такие волны могут продолжаться несколько часов", - говорится в сообщении института.
Ранее Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC) сообщил о землетрясении магнитудой 7,5 у юго-восточных берегов Филиппин. Система предупреждения о цунами США сообщила об угрозе цунами. Позднее EMSC сообщил о новом землетрясении у берегов страны магнитудой 6,4.
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В миреФилиппиныСШАЕвропейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC)
 
 
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