https://ria.ru/20231202/trevoga-1913394650.html
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги - РИА Новости, 02.12.2023
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, впервые за 11 дней сигнал тревоги был слышен в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T23:05
2023-12-02T23:05
2023-12-02T23:38
тель-авив
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:222:3072:1950_1920x0_80_0_0_34af1fa13bd940e53edb30215e1a0355.jpg
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, впервые за 11 дней сигнал тревоги был слышен в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны.На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.
тель-авив
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1a/1905467860_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9fd221a52fd0444e9ddec28e8309de89.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тель-авив, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, в мире
Тель-Авив, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, В мире
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги
В Тель-Авиве прозвучали сирены воздушной тревоги впервые за 11 дней
ТЕЛЬ-АВИВ, 2 дек - РИА Новости. Сирены воздушной тревоги прозвучали в центральной части Израиля, впервые за 11 дней сигнал тревоги был слышен в Тель-Авиве, передает корреспондент РИА Новости.
В небе над Тель-Авивом и его пригородами активирована система ПРО "Железный купол", прозвучали взрывы, характерные для перехвата ракет.
По данным израильской системы оповещения о ракетных обстрелах "Цева Адом", тревога была активирована практически над всей территорией тель-авивской агломерации, включая пригороды, а также над рядом городов центральной части страны.
На данный момент информации о падениях ракет или потенциальных жертвах не поступало.