https://ria.ru/20231202/trevoga-1913315296.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2023

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:42

2023-12-02T10:42

2023-12-02T10:42

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полтавская область

днепропетровская область

харьковская область

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах практически одновременно - в 10.13 мск. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе Днепропетровск. Оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект в Одесской области.

https://ria.ru/20231124/kharkov-1911494993.html

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кировоградская область

полтавская область

днепропетровская область

харьковская область

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в мире, украина, кировоградская область, полтавская область, днепропетровская область, харьковская область