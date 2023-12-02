https://ria.ru/20231202/trevoga-1913315296.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:42
2023-12-02T10:42
2023-12-02T10:42
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах практически одновременно - в 10.13 мск. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе Днепропетровск. Оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект в Одесской области.
https://ria.ru/20231124/kharkov-1911494993.html
украина
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Полтавская область, Днепропетровская область, Харьковская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях