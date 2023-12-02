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В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:42 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/trevoga-1913315296.html
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 02.12.2023
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T10:42
2023-12-02T10:42
специальная военная операция на украине
в мире
украина
кировоградская область
полтавская область
днепропетровская область
харьковская область
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах практически одновременно - в 10.13 мск. Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе Днепропетровск. Оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект в Одесской области.
https://ria.ru/20231124/kharkov-1911494993.html
украина
кировоградская область
полтавская область
днепропетровская область
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в мире, украина, кировоградская область, полтавская область, днепропетровская область, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Кировоградская область, Полтавская область, Днепропетровская область, Харьковская область
В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Власти Украины объявили воздушную тревогу в четырех областях

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие"
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Кировоградской областях Украины, а также на подконтрольных Киеву частях Запорожской и Херсонской областей, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным карты, первым сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах практически одновременно - в 10.13 мск.
Ранее в субботу воздушная тревога была объявлена в ряде областей, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о серии взрывов в городе Днепропетровск. Оперативное командование "Юг" сухопутных войск Вооруженных сил Украины сообщило, что в результате взрыва поврежден инфраструктурный объект в Одесской области.
Вид на Харьков - РИА Новости, 1920, 24.11.2023
В Харьковской области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
24 ноября, 09:27
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКировоградская областьПолтавская областьДнепропетровская областьХарьковская область
 
 
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