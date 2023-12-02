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Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия - РИА Новости, 02.12.2023
Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году,... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:55
2023-12-02T03:55
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году, которое политик подал на основании имевшегося у него президентского иммунитета, говорится в обнародованных в пятницу документах суда. "Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", - следует из документов, размещенных в электронной базе данных суда. Защита бывшего главы Белого дома настаивала, что Трамп не может предстать перед судом по гражданским искам в связи с тем, что на момент выступления перед сторонниками обладал президентским иммунитетом. Однако суд посчитал, что в данном эпизоде политик, призывавший сторонников выйти к Капитолию, действовал в личном качестве.
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в мире, колумбия, сша, дональд трамп
В мире, Колумбия, США, Дональд Трамп
Суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
Документ: суд отклонил ходатайство Трампа о прекращении дела о штурме Капитолия
ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. Суд столичного округа Колумбия отклонил ходатайство экс-президента США Дональда Трампа о прекращении уголовного дела о его роли в штурме Конгресса в 2021 году, которое политик подал на основании имевшегося у него президентского иммунитета, говорится в обнародованных в пятницу документах суда.
"Бывший президент Трамп, которому предъявлены обвинения по четырем пунктам, подал ходатайства о снятии обвинений против него, основываясь на президентском иммунитете и конституционных правах. Суд отклоняет оба ходатайства", - следует из документов, размещенных в электронной базе данных суда.
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Защита бывшего главы Белого дома настаивала, что Трамп не может предстать перед судом по гражданским искам в связи с тем, что на момент выступления перед сторонниками обладал президентским иммунитетом. Однако суд посчитал, что в данном эпизоде политик, призывавший сторонников выйти к Капитолию, действовал в личном качестве.