https://ria.ru/20231202/tramp-1913287075.html

Адвокат Трампа призвал отложить суд по выборам в Джорджии до 2029 года

Адвокат Трампа призвал отложить суд по выборам в Джорджии до 2029 года - РИА Новости, 02.12.2023

Адвокат Трампа призвал отложить суд по выборам в Джорджии до 2029 года

Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках уголовного дела против него о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должен быть отложен по меньшей... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T00:23

2023-12-02T00:23

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом в рамках уголовного дела против него о вмешательстве в выборы в штате Джорджия должен быть отложен по меньшей мере до 2029 года в том случае, если Трамп выиграет предстоящие выборы главы государства в 2024 году, заявил его адвокат Стив Сэдоу. "С учетом верховенства (конституции - ред.) и его обязанностей как президента Соединенных Штатов, этот процесс вовсе не будет проводиться до того момента, пока не истечет его срок в офисе", - цитирует газета Politico заявление Сэдоу. Как отмечает издание, под верховенством конституции защита Трампа подразумевает действующий в США принцип, по которому интересы отдельных штатов должны уступать федеральным. "Как данный принцип будет применяться к попыткам штата привлечь к ответственности действующего президента, остается непроверенным конституционным вопросом", - пишет издание. Одновременно с этим защита Трампа выступает резко против начала судебного процесса в августе 2024 года перед президентскими выборами, намеченными на ноябрь, указывая на то, что это будет "вмешательством в выборы". Ранее Трамп заявил суду Джорджии о несогласии с предложением прокуратуры штата начать процесс против него 5 августа 2024 года и попросил провести дополнительные слушания. Прокуратура Джорджии предложила начать рассмотрение дела против Трампа о попытке вмешательства в выборы 5 августа 2024 года. Предварительное слушание, где фигуранты должны в заключительный раз обменяться позициями по предъявленным обвинениям, предложено провести 21 июня 2024 года. Прокуратура объяснила свой выбор сроков тем, что в марте дело против Трампа начнет слушать суд в Вашингтоне, в мае - во Флориде, таким образом, старт процесса в августе не помешает ведению других дел против политика. Ранее большое жюри в Джорджии предъявило Трампу и группе связанных с ним лиц обвинения по делу о предполагаемых попытках повлиять на исход предыдущих президентских выборов в этом штате. Один из вменяемых бывшему президенту США пунктов заключается в нарушении закона о преступных организациях (так называемого RICO Act), что само по себе предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет и штраф в 250 тысяч долларов.

https://ria.ru/20231201/tramp-1913269184.html

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