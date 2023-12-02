Рейтинг@Mail.ru
Безвременье Большого театра закончилось - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 02.12.2023 (обновлено: 08:01 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/teatr-1913271090.html
Безвременье Большого театра закончилось
Безвременье Большого театра закончилось - РИА Новости, 02.12.2023
Безвременье Большого театра закончилось
Музыкальная пауза с главным и самым известным в мире нашим театром завершена: Валерий Гергиев — созидатель, строитель, музыкант, дирижер — взял поводья... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:00
2023-12-02T08:01
аналитика
валерий гергиев
юрий григорович
рудольф нуреев
большой театр
российская империя
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760050671_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fa4660084e54e3f58598e414fab7b334.jpg
Музыкальная пауза с главным и самым известным в мире нашим театром завершена: Валерий Гергиев — созидатель, строитель, музыкант, дирижер — взял поводья аполлоновской квадриги в свои сильные и нежные руки.О том, какое хозяйство досталось новому генеральному директору, говорить не будем, поскольку наша точка зрения не может быть ни достаточно компетентной, ни объективной: в конце концов мы в театре — зрители и слушатели, пришедшие за восторгом и упоением, а не знатоки темных кулис и длинных коридоров.Но точно сказать можно вот что: последнюю декаду театр сотрясали скандалы и сенсации (в самом гнусном смысле этого слова), категорически недостойные служения Аполлону.Большой театр — не просто здание с восемью колоннами античных ордеров, со статуей обнаженного мужчины над фризом, не просто воплощение мощи Российской империи и того, что классическая музыка и танец — дело государственной важности.Большой театр — место поклонения, восхищения, паломничества, символ традиций и блистательной русской школы, никогда не шедшей ни на какие компромиссы. Ни с быстротекущим временем, ни с медленной эпохой.Но в какой-то момент по неведомым причинам все вышеупомянутое было отправлено подальше от театра, потому что по тем же неведомым резонам стали приветствоваться "новые формы". А что такое "новые формы"? А это идейки глобалистов, но просто в приложении и в интерпретации, сделанных специально для самых консервативных и классических видов искусства — балета и оперы.Ориентиром стала невнятность, нечеткость, безалаберность, легкомыслие, а еще: "не будем ставить сами, а купим авторские права"; "зачем нам пачки и колеты, если сегодня зрители носят футболки сверхбольших размеров и кроссовки, они нас не поймут". Ориентиром стал европейский подход к классической музыке, где принято (поскольку подход этот предусматривает экономию на всем) танцевать лицензионные спектакли (так дешевле), не создавать ничего своего, развлекая не слишком искушенную публику, неспособную отличить фуэте от вариаций, а меццо-сопрано от просто сопрано.Публику, которая себя позиционировала как "глобал рашенз" и, сидя в партере, смотрела не на сцену, а в экран мобильного, давая очередные распоряжения "по поводу инвестиций в крипту".Театр, сцена которого помнила нежный шорох шагов Плисецкой и мощные прыжки Лиепы, стала местом, где творилось если не откровенное непотребство, то нечто к этому непотребству близкое.Апофеоз творческой деградации — постановка балета о нашем великом танцовщике Рудольфе Нурееве, где гения мелкая и тщеславная коллективная посредственность вываливала в грязи, выдавая, несомненно, свою подделку с помощью скупленной клаки за "выдающееся произведение искусства".Апофеоз деградации организационной — продажа билетов на "Щелкунчика" в постановке Юрия Григоровича. Изгваздать шедевр русского балета в грязи, как в этом году, да и в предыдущие годы тоже, нужно было суметь. Опорочить свидание с едва ли не лучшим образцом русской классической хореографии мутными и беспорядочными связями нужно было очень постараться.Ну потому что не свое. Потому что просто деньги, бизнес, ничего личного. Потому что для безразмерных футболок и кроссовок "глобал рашенз" и так сойдет. А брань на вороту не виснет, главное, что ящички касс Большого всегда полны.И вот этот морок рассеялся. Его не стало, как той страшной бури, которая преграждала путь принца Зигфрида к его Одетте. Чары злого гения отступили, рассыпались в прах.Большой театр, наше общее сокровище, начинает пробуждение после очень долгого, практически летаргического сна. Ему (речь идет и о символе, и о людях, которые в нем служат) предстоит возвращение на родину. К российским истокам и традициям. Не потому, что традиции наши, а потому — что они лучшие. Проверенные временем. И доказавшие свою силу, мощь, неисчерпаемое творческое богатство.Время сверки часов с теми, кто на балет имеет наглость заявляться в растянутых трениках, прошло.Оно истекло везде — в политике, в экономике, в общественной жизни. Оно (и нужно сказать отдельно: к нашему общему счастью) истекло и в культуре. Уход прежнего руководства и новое назначение — не просто перемена мест слагаемых. Это сигнал и знак всем тем, кто еще надеется переждать, чтобы потом все вернулось на круги своя. Нет, никакого возвращения и никакого двусмысленного хождения по кругу.Русская культура должна двигаться вперед, рождая новые идеи, опираясь на наши идеалы и на наши традиции. Те, кто не согласны, должны освободить дорогу. Тем более что им наверняка приготовили приятные ангажементы там, где занавес из картона, а свет в зале приглушен. Из соображений уже упомянутой экономии средств.Мы же будем с замиранием сердца ждать, когда распахнется тяжелый бархат главной сцены Большого, бархат, расшитый вручную золотом, когда послышатся звуки знаменитой увертюры или увертюр.Большой театр и его новый руководитель отправляются служить. Стране, то есть всем нам, и Аполлону, то есть классическому музыкальному искусству. Мы тихо и благодарно кланяемся и ждем большого нового волшебства Большого театра.И конечно, браво, маэстро!
https://ria.ru/20231201/gergiev-1913206202.html
https://ria.ru/20231201/bolshoy_teatr-1913223081.html
https://ria.ru/20231201/gergiev-1913189760.html
https://ria.ru/20231201/teatr-1913188144.html
https://ria.ru/20231130/russkieartisty-1912668700.html
https://ria.ru/20230322/teatr-1859884069.html
российская империя
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Елена Караева
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/15/1737959079_0:118:1200:1318_100x100_80_0_0_f149358b52815d3ca7bdb5f57ee75430.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/15/1760050671_324:0:3055:2048_1920x0_80_0_0_077f7b7fcfe1a73fa316530a902ea253.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика, валерий гергиев, юрий григорович, рудольф нуреев, большой театр, российская империя
Аналитика, Валерий Гергиев, Юрий Григорович, Рудольф Нуреев, Большой театр, Российская империя
Безвременье Большого театра закончилось

Безвременье Большого театра закончилось

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкЗдание Государственного академического Большого театра в Москве
Здание Государственного академического Большого театра в Москве - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Здание Государственного академического Большого театра в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Елена Караева
Елена Караева
Все материалы
Музыкальная пауза с главным и самым известным в мире нашим театром завершена: Валерий Гергиев — созидатель, строитель, музыкант, дирижер — взял поводья аполлоновской квадриги в свои сильные и нежные руки.
О том, какое хозяйство досталось новому генеральному директору, говорить не будем, поскольку наша точка зрения не может быть ни достаточно компетентной, ни объективной: в конце концов мы в театре — зрители и слушатели, пришедшие за восторгом и упоением, а не знатоки темных кулис и длинных коридоров.
Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Биография Валерия Гергиева
Вчера, 15:42
Но точно сказать можно вот что: последнюю декаду театр сотрясали скандалы и сенсации (в самом гнусном смысле этого слова), категорически недостойные служения Аполлону.
Большой театр — не просто здание с восемью колоннами античных ордеров, со статуей обнаженного мужчины над фризом, не просто воплощение мощи Российской империи и того, что классическая музыка и танец — дело государственной важности.
Большой театр — место поклонения, восхищения, паломничества, символ традиций и блистательной русской школы, никогда не шедшей ни на какие компромиссы. Ни с быстротекущим временем, ни с медленной эпохой.
"Силен дома — силен в мире": великий маэстро Валерий Гергиев
© РИА Новости / Е. Деньчук | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.

За дирижерском пультом народный артист Северо-Осетинской АССР, заслуженный деятель искусств РСФСР, дирижер Ленинградского государственного академического театра оперы и балета им. С. М. Кирова (ныне Мариинский театр) Валерий Гергиев. 1987 год

Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.

© РИА Новости / Е. Деньчук
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанк

Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев

Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
2 из 10
© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.

Художественный руководитель Мариинского театра Валерий Гергиев дирижирует оркестром во время предпремьерного показа оперы Джоаккино Россини Путешествие в Реймс на новой сцене Большого театра. 2006 год

Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
3 из 10
© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанк

В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).

Дирижер Валерий Гергиев во время театрализованного представления на церемонии закрытия XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. 2014 год

В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанк

Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

На концерте симфонического оркестра Мариинского театра под руководством Валерия Гергиева в Римском амфитеатре сирийской Пальмиры

Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанк

Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.

Дирижер Валерий Гергиев среди руин города Цхинвали перед началом концерта Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии. 2008 год

Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанк

В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.

Концерт оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева на палубе ГРК Варяг в рамках празднования Дня ВМФ во Владивостоке

В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанк

Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".

Дирижер Валерий Гергиев после выступления с Симфоническим оркестром Мариинского театра на гала-концерте ХI Московского Пасхального фестиваля, посвященном Дню Победы

Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".

Главный дирижер Мариинского театра Валерий Гергиев выступает с симфоническим оркестром на торжественном открытии XX Московского Пасхального фестиваля в Московском концертном зале Зарядье

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанк

Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.

Дирижер Валерий Гергиев проводит репетицию вместе с государственным симфоническим оркестром Новая Россия перед выступлением на IV Зимнем международном фестивале искусств в Сочи

Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
10 из 10

Валерий Гергиев родился в Москве в осетинской семье, детство и юность провел во Владикавказе. Там же учился в музучилище по классам фортепиано и дирижирования.

© РИА Новости / Е. Деньчук
Перейти в медиабанк
1 из 10

Консерваторию маэстро окончил уже в Ленинграде. А с 1988 года работает худруком и гендиректором Мариинского театра.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
2 из 10

Валерий Гергиев — народный артист России, Украины (в 2022 году попал в санкционный список) и заслуженный деятель Казахстана. Имеет несколько Государственных премий.

© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в медиабанк
3 из 10

В разные годы был дирижером Мюнхенского филармонического оркестра (2015-2022) и Лондонского симфонического оркестра (2007-2015).

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 10

Валерий Абисалович считает себя настоящим патриотом. Давал концерты по всему миру, в том числе в амфитеатре сирийской Пальмиры, освобожденной от террористов "Исламского государства" (организация запрещена в России).

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
5 из 10

Кроме того, Гергиев побывал и на руинах города Цхинвала. В 2008-м дал концерт Мариинского симфонического оркестра, посвященного памяти погибших в Южной Осетии.

© РИА Новости / Михаил Фомичев
Перейти в медиабанк
6 из 10

В 2003-м дирижер стал артистом ЮНЕСКО во имя мира. Кроме того, Гергиев представлял Россию на презентации Сочи-2014 в Ванкувере в 2010 году и на самой Олимпиаде-2014.

© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в медиабанк
7 из 10

Маэстро еще и футбольный фанат. "Самый знаменитый осетин мира" болеет, естественно, за владикавказскую "Аланию" и питерский "Зенит".

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
8 из 10

После начала СВО все крупные западные театры, включая Ла Скала и Карнеги-холл, разорвали контракты с российским дирижером. При этом требовали, чтобы он осудил действия Москвы.

Гергиев долго не высказывал никаких суждений, но на ПМЭФ заявил: "Когда ты силен дома — ты силен в мире".

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
9 из 10

Валерий Гергиев женат, у него четверо детей: два сына и две дочери.

© РИА Новости / Михаил Мокрушин
Перейти в медиабанк
10 из 10
Но в какой-то момент по неведомым причинам все вышеупомянутое было отправлено подальше от театра, потому что по тем же неведомым резонам стали приветствоваться "новые формы". А что такое "новые формы"? А это идейки глобалистов, но просто в приложении и в интерпретации, сделанных специально для самых консервативных и классических видов искусства — балета и оперы.
Ориентиром стала невнятность, нечеткость, безалаберность, легкомыслие, а еще: "не будем ставить сами, а купим авторские права"; "зачем нам пачки и колеты, если сегодня зрители носят футболки сверхбольших размеров и кроссовки, они нас не поймут". Ориентиром стал европейский подход к классической музыке, где принято (поскольку подход этот предусматривает экономию на всем) танцевать лицензионные спектакли (так дешевле), не создавать ничего своего, развлекая не слишком искушенную публику, неспособную отличить фуэте от вариаций, а меццо-сопрано от просто сопрано.
Публику, которая себя позиционировала как "глобал рашенз" и, сидя в партере, смотрела не на сцену, а в экран мобильного, давая очередные распоряжения "по поводу инвестиций в крипту".
Здание Большого театра России - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Большой театр
Вчера, 16:33
Театр, сцена которого помнила нежный шорох шагов Плисецкой и мощные прыжки Лиепы, стала местом, где творилось если не откровенное непотребство, то нечто к этому непотребству близкое.
Апофеоз творческой деградации — постановка балета о нашем великом танцовщике Рудольфе Нурееве, где гения мелкая и тщеславная коллективная посредственность вываливала в грязи, выдавая, несомненно, свою подделку с помощью скупленной клаки за "выдающееся произведение искусства".
Апофеоз деградации организационной — продажа билетов на "Щелкунчика" в постановке Юрия Григоровича. Изгваздать шедевр русского балета в грязи, как в этом году, да и в предыдущие годы тоже, нужно было суметь. Опорочить свидание с едва ли не лучшим образцом русской классической хореографии мутными и беспорядочными связями нужно было очень постараться.
Валерий Гергиев - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Гергиев высказался о своем назначении на пост гендиректора Большого театра
Вчера, 14:53
Ну потому что не свое. Потому что просто деньги, бизнес, ничего личного. Потому что для безразмерных футболок и кроссовок "глобал рашенз" и так сойдет. А брань на вороту не виснет, главное, что ящички касс Большого всегда полны.
И вот этот морок рассеялся. Его не стало, как той страшной бури, которая преграждала путь принца Зигфрида к его Одетте. Чары злого гения отступили, рассыпались в прах.
Большой театр, наше общее сокровище, начинает пробуждение после очень долгого, практически летаргического сна. Ему (речь идет и о символе, и о людях, которые в нем служат) предстоит возвращение на родину. К российским истокам и традициям. Не потому, что традиции наши, а потому — что они лучшие. Проверенные временем. И доказавшие свою силу, мощь, неисчерпаемое творческое богатство.
Здание Мариинского театра - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
Голикова заверила, что Большой и Мариинский театры не будут объединять
Вчера, 14:50
Время сверки часов с теми, кто на балет имеет наглость заявляться в растянутых трениках, прошло.
Оно истекло везде — в политике, в экономике, в общественной жизни. Оно (и нужно сказать отдельно: к нашему общему счастью) истекло и в культуре. Уход прежнего руководства и новое назначение — не просто перемена мест слагаемых. Это сигнал и знак всем тем, кто еще надеется переждать, чтобы потом все вернулось на круги своя. Нет, никакого возвращения и никакого двусмысленного хождения по кругу.
Русская культура должна двигаться вперед, рождая новые идеи, опираясь на наши идеалы и на наши традиции. Те, кто не согласны, должны освободить дорогу. Тем более что им наверняка приготовили приятные ангажементы там, где занавес из картона, а свет в зале приглушен. Из соображений уже упомянутой экономии средств.
Певица Катя Лель на презентации двух новых клипов группы Земляне - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
"Джага-джага" и классика: в Европе подпевают и аплодируют русским
30 ноября, 08:00
Мы же будем с замиранием сердца ждать, когда распахнется тяжелый бархат главной сцены Большого, бархат, расшитый вручную золотом, когда послышатся звуки знаменитой увертюры или увертюр.
Большой театр и его новый руководитель отправляются служить. Стране, то есть всем нам, и Аполлону, то есть классическому музыкальному искусству. Мы тихо и благодарно кланяемся и ждем большого нового волшебства Большого театра.
И конечно, браво, маэстро!
Фонтан Витали на Театральной площади - РИА Новости, 1920, 22.03.2023
В Большом театре рассказали о планах на юбилейный год
22 марта, 19:18
 
АналитикаВалерий ГергиевЮрий ГригоровичРудольф НуреевБольшой театрРоссийская империя
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала