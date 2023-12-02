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Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
13:30 02.12.2023 (обновлено: 14:12 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/svo-1913333497.html
Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО
Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2023
Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО
Житель Ухты Денис Степанов, который, по данным СМИ, шесть лет назад снялся в клипе киевской группы "Грибы" на песню "Тает лёд", погиб в зоне проведения... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:30
2023-12-02T14:12
специальная военная операция на украине
происшествия
ухта
киев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Житель Ухты Денис Степанов, который, по данным СМИ, шесть лет назад снялся в клипе киевской группы "Грибы" на песню "Тает лёд", погиб в зоне проведения специальной военной операции, написал глава Ухты Магомед Османов в своем Telegram-канале. Прощание прошло 17 ноября. "Денис Владимирович служил стрелком-помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Он – настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу. Мы преклоняем головы перед его подвигом, будем помнить и чтить память о нём, окажем всю необходимую помощь его семье", - написал Османов. По данным СМИ, Степанов снялся в клипе на песню "Тает лёд" группы "Грибы", основанной в Киеве в 2016 году и просуществовавшей около года. Этот клип, выпущенный шесть лет назад, набрал на YouTube 268 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html
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происшествия, ухта, киев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ухта, Киев
Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО

Герой клипа на песню "Тает лёд" Денис Степанов погиб в зоне спецоперации

© KinoMost/YoutubeКадр из клипа Грибы "Тает Лёд"
Кадр из клипа Грибы Тает Лёд
© KinoMost/Youtube
Кадр из клипа Грибы "Тает Лёд". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Житель Ухты Денис Степанов, который, по данным СМИ, шесть лет назад снялся в клипе киевской группы "Грибы" на песню "Тает лёд", погиб в зоне проведения специальной военной операции, написал глава Ухты Магомед Османов в своем Telegram-канале.
Прощание прошло 17 ноября.
"Денис Владимирович служил стрелком-помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Он – настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу. Мы преклоняем головы перед его подвигом, будем помнить и чтить память о нём, окажем всю необходимую помощь его семье", - написал Османов.
По данным СМИ, Степанов снялся в клипе на песню "Тает лёд" группы "Грибы", основанной в Киеве в 2016 году и просуществовавшей около года. Этот клип, выпущенный шесть лет назад, набрал на YouTube 268 миллионов просмотров.
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