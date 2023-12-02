https://ria.ru/20231202/svo-1913333497.html
Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО
Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2023
Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО
Житель Ухты Денис Степанов, который, по данным СМИ, шесть лет назад снялся в клипе киевской группы "Грибы" на песню "Тает лёд", погиб в зоне проведения... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:30
2023-12-02T13:30
2023-12-02T14:12
специальная военная операция на украине
происшествия
ухта
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913333854_0:142:1573:1026_1920x0_80_0_0_ff74b6d02ac477c4dc6241cc6bad7bf3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Житель Ухты Денис Степанов, который, по данным СМИ, шесть лет назад снялся в клипе киевской группы "Грибы" на песню "Тает лёд", погиб в зоне проведения специальной военной операции, написал глава Ухты Магомед Османов в своем Telegram-канале. Прощание прошло 17 ноября. "Денис Владимирович служил стрелком-помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Он – настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу. Мы преклоняем головы перед его подвигом, будем помнить и чтить память о нём, окажем всю необходимую помощь его семье", - написал Османов. По данным СМИ, Степанов снялся в клипе на песню "Тает лёд" группы "Грибы", основанной в Киеве в 2016 году и просуществовавшей около года. Этот клип, выпущенный шесть лет назад, набрал на YouTube 268 миллионов просмотров.
https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html
ухта
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913333854_0:0:1369:1026_1920x0_80_0_0_ba403ba2b5ed0b0ca5efbf6ddaba8b26.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ухта, киев
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Ухта, Киев
Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО
Герой клипа на песню "Тает лёд" Денис Степанов погиб в зоне спецоперации