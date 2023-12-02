https://ria.ru/20231202/svo-1913333497.html

Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО

Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО - РИА Новости, 02.12.2023

Звезда клипа "Тает лед" из Коми погиб в зоне СВО

Житель Ухты Денис Степанов, который, по данным СМИ, шесть лет назад снялся в клипе киевской группы "Грибы" на песню "Тает лёд", погиб в зоне проведения... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:30

2023-12-02T13:30

2023-12-02T14:12

специальная военная операция на украине

происшествия

ухта

киев

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 дек - РИА Новости. Житель Ухты Денис Степанов, который, по данным СМИ, шесть лет назад снялся в клипе киевской группы "Грибы" на песню "Тает лёд", погиб в зоне проведения специальной военной операции, написал глава Ухты Магомед Османов в своем Telegram-канале. Прощание прошло 17 ноября. "Денис Владимирович служил стрелком-помощником гранатомётчика стрелкового отделения. Он – настоящий мужчина, воин. Он взял на себя груз ответственности и перед лицом опасности выполнил сложную боевую работу. Мы преклоняем головы перед его подвигом, будем помнить и чтить память о нём, окажем всю необходимую помощь его семье", - написал Османов. По данным СМИ, Степанов снялся в клипе на песню "Тает лёд" группы "Грибы", основанной в Киеве в 2016 году и просуществовавшей около года. Этот клип, выпущенный шесть лет назад, набрал на YouTube 268 миллионов просмотров.

https://ria.ru/20231202/vsu-1913289383.html

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происшествия, ухта, киев