https://ria.ru/20231202/svo-1913306512.html

Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО

Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО - РИА Новости, 02.12.2023

Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО

Широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично, считает глава Крыма... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T09:09

2023-12-02T09:09

2023-12-02T09:09

специальная военная операция на украине

общество

сергей аксенов (политик)

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/16/1840641233_0:0:3073:1729_1920x0_80_0_0_4a0329bfd06c465a5f61961118b3061b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично, считает глава Крыма Сергей Аксенов. "Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год – нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах ", – сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". Утренники в детских садах, школах Крыма обязательно состоятся, города и поселки будут обязательно украшены, везде поставят новогодние елки, сообщил он. Не будет массовых мероприятий на площадях, концертов, организованных властями фейерверков, отметил глава Крыма. Аксенов также рекомендовал крымчанам и гостям не использовать пиротехнику на Новый год. "Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам – понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобожденных регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным" , - сказал он. В ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.

https://ria.ru/20231202/zima-1913137898.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, сергей аксенов (политик), новый год