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Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:09 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/svo-1913306512.html
Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО
Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО - РИА Новости, 02.12.2023
Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО
Широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично, считает глава Крыма... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T09:09
2023-12-02T09:09
специальная военная операция на украине
общество
сергей аксенов (политик)
новый год
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично, считает глава Крыма Сергей Аксенов. "Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год – нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах ", – сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму". Утренники в детских садах, школах Крыма обязательно состоятся, города и поселки будут обязательно украшены, везде поставят новогодние елки, сообщил он. Не будет массовых мероприятий на площадях, концертов, организованных властями фейерверков, отметил глава Крыма. Аксенов также рекомендовал крымчанам и гостям не использовать пиротехнику на Новый год. "Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам – понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобожденных регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным" , - сказал он. В ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
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общество, сергей аксенов (политик), новый год
Специальная военная операция на Украине, Общество, Сергей Аксенов (политик), Новый год
Глава Крыма назвал неэтичными банкеты и салюты на Новый год во время СВО

Аксенов: широкое празднование Нового года с фейерверками во время СВО неэтично

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий РФ
Военнослужащий РФ - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Широкое празднование Нового года с фейерверками и корпоративами во время проведения специальной военной операции некорректно и неэтично, считает глава Крыма Сергей Аксенов.
«
"Некорректно и некрасиво что-то масштабно праздновать, когда наши товарищи выполняют боевые задачи, кто-то ценой своей жизни спасает нашу страну от внешней угрозы. Надо помнить об этом, быть скромными. И на Новый год – нас не должна разделить эта ситуация, и ребята, которые на фронте, должны понимать, что мы вместе с ними, переживаем за них, а не погрязли в банкетах и корпоративах ", – сказал Аксенов в эфире радио "Спутник в Крыму".
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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Утренники в детских садах, школах Крыма обязательно состоятся, города и поселки будут обязательно украшены, везде поставят новогодние елки, сообщил он. Не будет массовых мероприятий на площадях, концертов, организованных властями фейерверков, отметил глава Крыма. Аксенов также рекомендовал крымчанам и гостям не использовать пиротехнику на Новый год.
"Без салютов, поверьте, можно пережить. Прошу, обращаюсь к крымчанам – понять. Кто-то с фронта вернулся, кто-то переживал обстрелы, много людей из освобожденных регионов, зачастую это вызывает у людей нервозность... Когда победим, празднование будет самым масштабным" , - сказал он.
В ряде регионов Крыма и на важных объектах по-прежнему действует "желтый" уровень террористической опасности.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоСергей Аксенов (политик)Новый год
 
 
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