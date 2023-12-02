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Более 600 человек остаются без света в Крыму после шторма
Более 600 человек остаются без света в Крыму после шторма - РИА Новости, 02.12.2023
Более 600 человек остаются без света в Крыму после шторма
Обесточенными из-за стихии в республике Крым остаются 648 абонентов, полное восстановление электроснабжения планируется до конца дня, сообщил министр ЧС... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:08
2023-12-02T12:08
2023-12-02T12:34
республика крым
сильный шторм на черноморском побережье россии
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 дек - РИА Новости. Обесточенными из-за стихии в республике Крым остаются 648 абонентов, полное восстановление электроснабжения планируется до конца дня, сообщил министр ЧС республики Сергей Садаклиев."По состоянию на сегодня остаются отключенными от электроэнергии порядка 648 абонентов. Из них 248 – по старым заявкам, остальные по новым заявкам. Для ликвидации задействовано 130 бригад, запланировано наращивание до 180. К исходу сегодняшнего дня планируется восстановление электроснабжения в полном объеме", - сообщил Садаклиев в своем Telegram-канале.Стихия затронула 320 населенных пунктов в 18 муниципальных образованиях. Электроснабжение было нарушено в 273 населенных пунктах, без электроэнергии находились свыше 500 тысяч человек, сообщил ранее глава Крыма Сергей Аксенов.В прошлые выходные на Крым обрушился средиземноморский циклон, который принес штормовую погоду с ливнями и ветром ураганной силы до 40 метров в секунду. Многие села Крыма оказались обесточены, повалены деревья, повреждены газопроводы, на море был сильный шторм, волнами заливало прибрежные районы Евпатории, трассу Саки - Евпатория. Режимы ЧС введены в Севастополе и 15 муниципалитетах Крыма. Во вторник и среду в Крыму и Севастополе было вновь объявлено штормовое предупреждение в связи с усилением ветра и обильными осадками.
https://ria.ru/20231201/sochi-1913067114.html
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республика крым, сильный шторм на черноморском побережье россии, происшествия
Республика Крым, Сильный шторм на Черноморском побережье России, Происшествия
Более 600 человек остаются без света в Крыму после шторма
Министр ЧС Крыма Садаклиев: без света из-за шторма остаются еще 648 человек