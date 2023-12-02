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﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям

﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям - РИА Новости, 02.12.2023

﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям

Официальную церемонию бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза Самата Зиятдинова и Сюмбель Ибрагимовой устроили на международной... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:47

2023-12-02T15:47

2023-12-02T15:47

выставка-форум "россия"

москва

выставка-форум "россия"

рустам минниханов

республика алтай

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальную церемонию бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза Самата Зиятдинова и Сюмбель Ибрагимовой устроили на международной выставке-форуме "Россия", обряд включал традиционные татарские обычаи, передает корреспондент РИА Новости.До того, как Самат и Сюмбель в соответствии с российским законодательством выразили согласие на вступление в брак, расписались и получили свидетельство о заключении брака, они вместе с родителями и артистами Государственного ансамбля песни и танца Татарстана продемонстрировали традиционные татарские обряды подготовки жениха и невесты к свадьбе.Кстати, на свадебную церемонию на ВДНХ приехали и родители молодоженов, и их многочисленные братья и сестры. Они оба выросли в многодетных семьях (в семье Зиятдиновых - пятеро детей, у Ибрагимовых - трое).Во время обряда гостям выставки показали обряд передачи национальных украшений от матери к дочери, которые вплели в том числе в косы, и смены девичьего платка на свадебный как символ начала новой жизни невесты в статусе жены.Поздравить новую семью пришел глава Татарстана Рустам Минниханов и вручил им путевку на путешествие в Республику Алтай, который считается колыбелью тюркского мира.

москва

республика алтай

республика татарстан (татарстан)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, выставка-форум "россия", рустам минниханов, республика алтай, республика татарстан (татарстан)