﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям

Свадебную церемонию по татарским обычаям провели на выставке-форуме "Россия"
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.
Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.
Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.
К выставке проявили интерес и зарубежные гости.
Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".
В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.
На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.
Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.
Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.
Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.
Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.
Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.
Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.
Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.
А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.
Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.
На ней представлены все российские субъекты.
Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.
Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.
Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.
На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.
На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.
На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.
В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.
В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.
Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.
Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.
Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.
Свои достижения представила Пензенская область.
Свои достижения представила Пензенская область.
Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.
Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.
Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.
Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.
В рамках выставки прошел День Самарской области.
В рамках выставки прошел День Самарской области.
Его изюминкой стала "космическая" свадьба.
Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.
Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.
На ней представлены все российские субъекты.
Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.
Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.
На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.
На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.
В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.
РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.
Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.
Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.
Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.
Свои достижения представила Пензенская область.
Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.
Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.
Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.
В рамках выставки прошел День Самарской области.
Его изюминкой стала "космическая" свадьба.
Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.
РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.