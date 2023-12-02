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﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям - РИА Новости, 02.12.2023
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Выставка Россия
Выставка-форум "Россия"
 
15:47 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/svadba-1913348284.html
﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям
﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям - РИА Новости, 02.12.2023
﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям
Официальную церемонию бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза Самата Зиятдинова и Сюмбель Ибрагимовой устроили на международной... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:47
2023-12-02T15:47
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальную церемонию бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза Самата Зиятдинова и Сюмбель Ибрагимовой устроили на международной выставке-форуме "Россия", обряд включал традиционные татарские обычаи, передает корреспондент РИА Новости.До того, как Самат и Сюмбель в соответствии с российским законодательством выразили согласие на вступление в брак, расписались и получили свидетельство о заключении брака, они вместе с родителями и артистами Государственного ансамбля песни и танца Татарстана продемонстрировали традиционные татарские обряды подготовки жениха и невесты к свадьбе.Кстати, на свадебную церемонию на ВДНХ приехали и родители молодоженов, и их многочисленные братья и сестры. Они оба выросли в многодетных семьях (в семье Зиятдиновых - пятеро детей, у Ибрагимовых - трое).Во время обряда гостям выставки показали обряд передачи национальных украшений от матери к дочери, которые вплели в том числе в косы, и смены девичьего платка на свадебный как символ начала новой жизни невесты в статусе жены.Поздравить новую семью пришел глава Татарстана Рустам Минниханов и вручил им путевку на путешествие в Республику Алтай, который считается колыбелью тюркского мира.
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москва, выставка-форум "россия", рустам минниханов, республика алтай, республика татарстан (татарстан)
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﻿На выставке-форуме "Россия" провели свадьбу по татарским обычаям

﻿Свадебную церемонию по татарским обычаям провели на выставке-форуме "Россия"

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония бракосочетания с элементами татарского свадебного обряда на выставке "Россия"
Церемония бракосочетания с элементами татарского свадебного обряда на выставке Россия
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Церемония бракосочетания с элементами татарского свадебного обряда на выставке "Россия"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Официальную церемонию бракосочетания для студентов казанского авиационного вуза Самата Зиятдинова и Сюмбель Ибрагимовой устроили на международной выставке-форуме "Россия", обряд включал традиционные татарские обычаи, передает корреспондент РИА Новости.
До того, как Самат и Сюмбель в соответствии с российским законодательством выразили согласие на вступление в брак, расписались и получили свидетельство о заключении брака, они вместе с родителями и артистами Государственного ансамбля песни и танца Татарстана продемонстрировали традиционные татарские обряды подготовки жениха и невесты к свадьбе.
Фестивали и свадебные церемонии: как проходит выставка-форум "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

Международная выставка-форум Россия. Концертная программа Многонациональный Ямал

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 16
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75. В центре: Глеб Никитин, губернатор Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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2 из 16
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Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Нижегородской области, павильон № 75

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 16
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К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №46 Энергия жизни

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

Международная выставка-форум Россия. Визит иранской делегации, павильон №19 Атом

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 16
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В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

Шоу-лекция наставника и эксперта Юрия Башмета в рамках образовательной программы Международной выставки-форума Россия в лектории общества Знание

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 16
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На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Выступление музыкальной группы CREAM SODA

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 16
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Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

Выставка Россия. Пятница на ВДНХ. Зрители на концерте музыкальной группы CREAM SODA

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 16
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Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Пермского края, Павильон № 75

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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9 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 16
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Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

Выставка Россия. Дни Дедов Морозов народов России: Ямал Ири.

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

Международная выставка-форум Россия. Стенд Нижегородской области, павильон № 75

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

Международная выставка-форум Россия. Свадебная церемония по традициям Ханты-Мансийского автономного округа, павильон №75

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

Международная выставка-форум Россия. Закрытие смены-фестиваля молодежного проекта Послезавтра, павильон №75

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

Международная выставка-форум Россия. Торжественное открытие экспозиции Министерства транспорта РФ Россия в движении, Павильон № 15 Россия в движении (Минтранс)

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 16
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка будет работать до 12 апреля.

Международная выставка-форум Россия

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 16

Выставка "Россия" на ВДНХ продолжает притягивать посетителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 16

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал посетителям об итогах развития региона за последние годы и представил ключевые проекты.

© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
2 из 16

Прошла церемония бракосочетания с элементами традиционного свадебного обряда Нижегородской губернии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 16

К выставке проявили интерес и зарубежные гости.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 16

Среди них — иранская делегация, которая посетила павильон "Атом".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 16

В рамках форума Юрий Башмет провел встречу в формате живой беседы с аудиторией и ответил на вопросы о личном и профессиональном становлении, а также поделился взглядом на искусство.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 16

На главной уличной сцене выступила музыкальная группа Cream Soda.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 16

Многие посетители выставки "Россия" не остаются равнодушными.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 16

Опрос ИНСОМАР показал, что 79 процентов гостей планируют прийти еще раз.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 16

Отмечается, что посещение форума вызывает у людей такие эмоции, как гордость, интерес, восторг и радость.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 16

Количество желающих посетить павильоны, особенно в выходные, не уменьшается.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 16

Поэтому стоит учитывать, что на вход придется стоять на улице в очередях от 15 минут и дольше.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 16

Также необходимо закладывать время на обратную дорогу.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 16

Большие очереди выстраиваются и на входе в метро на станции ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 16

А начинаются они буквально на выходе с территории выставочного комплекса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 16

Выставка будет работать до 12 апреля.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 16
Кстати, на свадебную церемонию на ВДНХ приехали и родители молодоженов, и их многочисленные братья и сестры. Они оба выросли в многодетных семьях (в семье Зиятдиновых - пятеро детей, у Ибрагимовых - трое).
Во время обряда гостям выставки показали обряд передачи национальных украшений от матери к дочери, которые вплели в том числе в косы, и смены девичьего платка на свадебный как символ начала новой жизни невесты в статусе жены.
Поздравить новую семью пришел глава Татарстана Рустам Минниханов и вручил им путевку на путешествие в Республику Алтай, который считается колыбелью тюркского мира.
Робот Арди и павильон "Атом": что посмотреть на выставке "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

Презентация Республики Марий Эл на выставке Россия

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ней представлены все российские субъекты.

Выставка Россия. Экскурсия для бойцов СВО

На ней представлены все российские субъекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

Выставка Россия. Экскурсия для бойцов СВО

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

Выставка Россия. День Региона - Республика Мордовия. Мордовская свадьба

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

Выставка Россия. День региона. Ульяновская область

Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

Работа выставки Россия. Павильон 19 (Атом)

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

Выставка Россия. Председатель Госдумы РФ В. Володин и депутаты посетили выставку Россия

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

Выставка Россия. День Региона - Пензенская область

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

Глава Республики Чувашия Олег Николаев на Международной выставке-форуме Россия на ВДНХ

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

Работа выставки Россия. Павильон 19 (Атом)

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

Выставка Россия. День Региона. Пермский край

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

Выставка Россия. День региона. Ульяновская область, слева направо: Алексей Русских, губернатор Ульяновской области, Геннадий Зюганов, руководитель фракции КПРФ, Владислав Третьяк, президент Федерации хоккея России и член исполнительного комитета ОКР, Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ, Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Свои достижения представила Пензенская область.

Выставка Россия. День Региона - Пензенская область

Свои достижения представила Пензенская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

Выставка Россия. День региона. Республика Марий Эл. Дмитрий Чернышенко, заместитель председателя Правительства РФ (второй слева), Игорь Комаров, полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе (в центре)

Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

Выставка Россия. Межрегиональный турнир по фиджитал спорту

Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

Выставка Россия. День региона. Республика Марий Эл

Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках выставки прошел День Самарской области.

Выставка Россия. День Региона - Самарская область

В рамках выставки прошел День Самарской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

Выставка Россия. День Региона - Самарская область. Космическая свадьба: Кирилл Казаков, инженер-конструктор 1 категории отдела разработки электромеханических агрегатов и систем разделения АО Ракетно-космический центр Прогресс Екатерина Мишкина

Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

Выставка Россия. Разговоры о важном. Справа налево: Дмитрий Пучков, блогер, переводчик, публицист, член Общественной палаты РФ, Артур Далалоян, гимнаст, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира, заслуженный мастер спорта России, Егор Дружини, актер, кинорежиссер, хореограф

Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

Выставка Россия. Световое шоу Время для гордости

РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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20 из 20

Выставка "Россия" продолжает удивлять гостей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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1 из 20

На ней представлены все российские субъекты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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2 из 20

Всего можно посмотреть 131 экспозицию.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Каждый регион постарался сделать все, чтобы ярко продемонстрировать свои достижения и культурные традиции.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

На ВДНХ работает павильон "Атом". Он представляет собой научно-технологический выставочный комплекс в семь этажей, из которых три — подземные.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20

На этой неделе мероприятие посетила делегация Госдумы.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20

В течение всего времени проведения выставки гостей ждут культурно-развлекательные мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

РИА Новости представило свой новый VR-проект "Гордость Улыпа. VR-легенды Чувашии" в рамках церемонии открытия Дня Чувашской республики на Международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ. Проект является совместной работой РИА Новости и правительства Республики. В его основу легли элементы национальных легенд, сказок, эпоса и реальные факты из истории чувашского народа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Запланирована насыщенная деловая и образовательная программа.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

Посетить выставку можно бесплатно, но на отдельные мероприятия нужна регистрация.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Об успехах и планах развития Ульяновской области рассказал губернатор Алексей Русских.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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12 из 20

Свои достижения представила Пензенская область.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Пермский край тоже не остался в стороне. Регион продемонстрировал человекоподобного робота Арди. Он лично поприветствовал каждого.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Прошел межрегиональный турнир по фиджитал-спорту "Дружба регионов". В нем соединились состязания в виртуальном пространстве и классический спорт.

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Состоялась свадебная церемония по марийским традициям.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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В рамках выставки прошел День Самарской области.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Его изюминкой стала "космическая" свадьба.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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Выставка "Россия" будет проходить на ВДНХ до 12 апреля 2024 года.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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РИА Новости является генеральным информационным партнером и официальным фотохост-агентством мероприятия.

© Фотохост-агентство РИА Новости
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