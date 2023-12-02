https://ria.ru/20231202/sud-1913355273.html

Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 02.12.2023

Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Cуд арестовал всех четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, сообщила региональная объединенная пресс-служба судов. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T16:44

2023-12-02T16:44

2023-12-02T22:08

происшествия

калуга

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Cуд арестовал всех четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, сообщила региональная объединенная пресс-служба судов."В Калужском районном суде <…> только что окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в резонансном похищении восьмилетней девочки в Козельске. Суд избрал всем четверым подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, которое в последующем может быть продлено", — говорится в релизе.Им грозит до 12 лет лишения свободы.По информации регионального главка Следственного комитета, арестованные — женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын, которому 21 год, а также нынешний муж женщины 40 лет. Двое из них имеют судимости: бывший муж — за преступления против собственности и личности, а нынешний — за покушение на убийство."Показания подозреваемых по ряду обстоятельств носят противоречивый характер. Теперь в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона не позднее десяти суток с момента задержания им должны быть предъявлены обвинения", — отметила областная прокуратура. Расследование продолжается.Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельске стало известно 29 ноября. Девочка не вернулась из школы, а позже ее матери пришло в мессенджер сообщение с требованием выкупа в 1,5 миллиона рублей. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, эти деньги требовалось перевести в криптовалюте на адрес электронного кошелька.На следующий день вечером плачущую девочку нашли на обочине дороги в Белевском районе. Утром 1 декабря сотрудники уголовного розыска задержали в деревне Касьяново подозреваемых в покушении. Сама девочка рассказала, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом. Но затем, добавили в СК, узнав о широкой огласке произошедшего, похитители отвезли ребенка в деревню Таратухино и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи.

https://ria.ru/20231202/arest-1913338278.html

https://ria.ru/20231202/sharlot-1913327217.html

калуга

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происшествия, калуга