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Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 02.12.2023
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16:44 02.12.2023 (обновлено: 22:08 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/sud-1913355273.html
Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой - РИА Новости, 02.12.2023
Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Cуд арестовал всех четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, сообщила региональная объединенная пресс-служба судов. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:44
2023-12-02T22:08
происшествия
калуга
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Cуд арестовал всех четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, сообщила региональная объединенная пресс-служба судов.&quot;В Калужском районном суде &lt;…&gt; только что окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в резонансном похищении восьмилетней девочки в Козельске. Суд избрал всем четверым подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, которое в последующем может быть продлено&quot;, — говорится в релизе.Им грозит до 12 лет лишения свободы.По информации регионального главка Следственного комитета, арестованные — женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын, которому 21 год, а также нынешний муж женщины 40 лет. Двое из них имеют судимости: бывший муж — за преступления против собственности и личности, а нынешний — за покушение на убийство."Показания подозреваемых по ряду обстоятельств носят противоречивый характер. Теперь в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона не позднее десяти суток с момента задержания им должны быть предъявлены обвинения", — отметила областная прокуратура. Расследование продолжается.Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельске стало известно 29 ноября. Девочка не вернулась из школы, а позже ее матери пришло в мессенджер сообщение с требованием выкупа в 1,5 миллиона рублей. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, эти деньги требовалось перевести в криптовалюте на адрес электронного кошелька.На следующий день вечером плачущую девочку нашли на обочине дороги в Белевском районе. Утром 1 декабря сотрудники уголовного розыска задержали в деревне Касьяново подозреваемых в покушении. Сама девочка рассказала, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом. Но затем, добавили в СК, узнав о широкой огласке произошедшего, похитители отвезли ребенка в деревню Таратухино и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи.
https://ria.ru/20231202/arest-1913338278.html
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РИА Новости
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5
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96
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происшествия, калуга
Происшествия, Калуга
Суд арестовал всех подозреваемых в похищении девочки под Калугой

Четверо подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестованы судом

© СК РФ по Калужской областиСледователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой
Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой
© СК РФ по Калужской области
Следователи допросили подозреваемых в похищении девочки под Калугой
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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек — РИА Новости. Cуд арестовал всех четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, сообщила региональная объединенная пресс-служба судов.
«

"В Калужском районном суде <…> только что окончены все судебные заседания по рассмотрению ходатайств следствия об избрании меры пресечения в отношении лиц, подозреваемых в резонансном похищении восьмилетней девочки в Козельске. Суд избрал всем четверым подозреваемым меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца, которое в последующем может быть продлено", — говорится в релизе.

Им грозит до 12 лет лишения свободы.
По информации регионального главка Следственного комитета, арестованные — женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын, которому 21 год, а также нынешний муж женщины 40 лет. Двое из них имеют судимости: бывший муж — за преступления против собственности и личности, а нынешний — за покушение на убийство.
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"Показания подозреваемых по ряду обстоятельств носят противоречивый характер. Теперь в соответствии с требованиями уголовно-процессуального закона не позднее десяти суток с момента задержания им должны быть предъявлены обвинения", — отметила областная прокуратура.
Расследование продолжается.
Об исчезновении восьмилетней школьницы в Козельске стало известно 29 ноября. Девочка не вернулась из школы, а позже ее матери пришло в мессенджер сообщение с требованием выкупа в 1,5 миллиона рублей. Как рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк, эти деньги требовалось перевести в криптовалюте на адрес электронного кошелька.
На следующий день вечером плачущую девочку нашли на обочине дороги в Белевском районе. Утром 1 декабря сотрудники уголовного розыска задержали в деревне Касьяново подозреваемых в покушении. Сама девочка рассказала, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом. Но затем, добавили в СК, узнав о широкой огласке произошедшего, похитители отвезли ребенка в деревню Таратухино и оставили на улице. Девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи.
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