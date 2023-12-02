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Сенат США может проголосовать по пакету помощи Киеву 11 декабря, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2023
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03:31 02.12.2023 (обновлено: 03:34 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/ssha-1913293149.html
Сенат США может проголосовать по пакету помощи Киеву 11 декабря, пишут СМИ
Сенат США может проголосовать по пакету помощи Киеву 11 декабря, пишут СМИ - РИА Новости, 02.12.2023
Сенат США может проголосовать по пакету помощи Киеву 11 декабря, пишут СМИ
Сенат США может проголосовать по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T03:31
2023-12-02T03:34
в мире
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Сенат США может проголосовать по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, утверждает агентство Bloomberg. "Голосование в Сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря. Сенат планирует отправиться на рождественские каникулы 15 декабря", - пишет агентство. При этом уточняется, что голосование может задержаться из-за разногласий между американскими законодателями. В понедельник лидер демократов в сенате США Чак Шумер сообщил, что сенат проведет голосование по пакетному запросу 4 декабря. Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался. Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о своих целях и дальнейшем плане действий по Украине. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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в мире, украина, россия, сша, джо байден, сергей лавров, нато
В мире, Украина, Россия, США, Джо Байден, Сергей Лавров, НАТО
Сенат США может проголосовать по пакету помощи Киеву 11 декабря, пишут СМИ

Bloomberg: сенат США проголосует по пакету помощи Украины не раньше 11 декабря

© AP Photo / Jacquelyn MartinЗдание Капитолия в Вашингтоне, США
Здание Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Здание Капитолия в Вашингтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Сенат США может проголосовать по пакетному запросу американского президента Джо Байдена на помощь Украине, Израилю и другие цели нацбезопасности не раньше 11 декабря, утверждает агентство Bloomberg.
«
"Голосование в Сенате по финансированию Украины состоится не раньше 11 декабря. Сенат планирует отправиться на рождественские каникулы 15 декабря", - пишет агентство.
При этом уточняется, что голосование может задержаться из-за разногласий между американскими законодателями.
В понедельник лидер демократов в сенате США Чак Шумер сообщил, что сенат проведет голосование по пакетному запросу 4 декабря. Как заявляли ранее в Белом доме, согласованные конгрессом США средства для Украины на исходе, из-за чего объем пакетов помощи за последнее время последовательно сокращался.
Байден запросил 106 миллиардов долларов для помощи Израилю и Украине, но однозначной поддержки в конгрессе не получил. Палата представителей, в которой большинство принадлежит республиканцам, проголосовала за выделение помощи только Израилю, но сенат, который контролируют демократы, заблокировал эту инициативу. Байден заявлял, что не подпишет законопроект о выделении помощи только Израилю без Украины, если конгресс утвердит такой документ, а республиканцы в палате представителей настаивают на отдельном обсуждении запроса о поддержке Киева, который еще и необходимо подкрепить отчетом администрации о своих целях и дальнейшем плане действий по Украине. Запрос требует утверждения обеими палатами конгресса и последующей подписи президента. Выделенные ранее для помощи Киеву средства тем временем заканчиваются, признали в администрации, поэтому и отправляемые Украине пакеты вооружений уменьшаются.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект. Лавров заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, "в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров... на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран".
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