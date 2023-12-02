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Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США - РИА Новости, 02.12.2023
Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T02:05
2023-12-02T02:05
2023-12-02T02:05
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность американских сил, размещенных в стране. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза. "Блинкен разговаривал с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Отмечается, что он призвал правительство Ирака "выполнить обязательства по защите всех объектов", на которых размещаются американские военные, а также привлечь к ответственности виновных за атаки. Также они обсудили гуманитарную ситуацию в Газе.
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в мире, ирак, сша, ближний восток, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, Ирак, США, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Блинкен вновь призвал обеспечить безопасность сил США в Ираке после новых атак
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность американских сил, размещенных в стране.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона
Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке
с 17 октября подверглись атакам 74 раза.
Шиитские группировки в Ираке пригрозили атаковать базы США
"Блинкен разговаривал с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Отмечается, что он призвал правительство Ирака "выполнить обязательства по защите всех объектов", на которых размещаются американские военные, а также привлечь к ответственности виновных за атаки.
Также они обсудили гуманитарную ситуацию в Газе.
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США