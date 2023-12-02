https://ria.ru/20231202/ssha-1913291436.html

Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США

Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США - РИА Новости, 02.12.2023

Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T02:05

2023-12-02T02:05

2023-12-02T02:05

в мире

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность американских сил, размещенных в стране. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза. "Блинкен разговаривал с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Отмечается, что он призвал правительство Ирака "выполнить обязательства по защите всех объектов", на которых размещаются американские военные, а также привлечь к ответственности виновных за атаки. Также они обсудили гуманитарную ситуацию в Газе.

https://ria.ru/20231201/gruppirovki-1913049325.html

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ирак

сша

ближний восток

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в мире, ирак, сша, ближний восток, энтони блинкен, министерство обороны сша