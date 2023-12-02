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Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США - РИА Новости, 02.12.2023
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02:05 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/ssha-1913291436.html
Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США - РИА Новости, 02.12.2023
Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США
Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T02:05
2023-12-02T02:05
в мире
ирак
сша
ближний восток
энтони блинкен
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность американских сил, размещенных в стране. Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза. "Блинкен разговаривал с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер. Отмечается, что он призвал правительство Ирака "выполнить обязательства по защите всех объектов", на которых размещаются американские военные, а также привлечь к ответственности виновных за атаки. Также они обсудили гуманитарную ситуацию в Газе.
https://ria.ru/20231201/gruppirovki-1913049325.html
https://ria.ru/20231122/irak-1911044164.html
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в мире, ирак, сша, ближний восток, энтони блинкен, министерство обороны сша
В мире, Ирак, США, Ближний Восток, Энтони Блинкен, Министерство обороны США
Блинкен вновь призвал премьера Ирака обеспечить безопасность сил США

Блинкен вновь призвал обеспечить безопасность сил США в Ираке после новых атак

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 дек - РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с премьер-министром Ирака Мухаммедом ас-Судани вновь призвал его обеспечить безопасность американских сил, размещенных в стране.
Ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что силы США на Ближнем Востоке с 17 октября подверглись атакам 74 раза.
Американские военные во время посадки в самолет на авиабазе в Киркуке, Ирак - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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"Блинкен разговаривал с премьер-министром Ирака Мухаммедом Шиа ас-Судани", - заявил официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер.
Отмечается, что он призвал правительство Ирака "выполнить обязательства по защите всех объектов", на которых размещаются американские военные, а также привлечь к ответственности виновных за атаки.
Также они обсудили гуманитарную ситуацию в Газе.
Американские артиллеристы стреляют со своей базы в Ираке - РИА Новости, 1920, 22.11.2023
Источник: в Ираке шесть бойцов шиитского ополчения погибли при ударе США
22 ноября, 12:20
 
В миреИракСШАБлижний ВостокЭнтони БлинкенМинистерство обороны США
 
 
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