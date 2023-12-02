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Десантники нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:04 02.12.2023 (обновлено: 09:38 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913298927.html
Десантники нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
Десантники нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.12.2023
Десантники нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра
Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T06:04
2023-12-02T09:38
специальная военная операция на украине
херсонская область
россия
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет", сообщили РИА Новости в Минобороны.&quot;Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки&quot;, — рассказали в ведомстве.Операторы беспилотников уничтожили все цели, в том числе множество солдат, несколько моторных лодок, грузовик и другие материальные средства.При этом операторы наводили и сопровождали дроны в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели, подчеркнули в Минобороны.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" у дрона одно большое X-образное крыло.
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Работа российских десантников на Херсонском направлении
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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Безопасность
Десантники нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

МО: десантники разбили ВСУ "Ланцетами" на берегу Днепра в Херсонской области

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ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет", сообщили РИА Новости в Минобороны.
«

"Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки", — рассказали в ведомстве.

Операторы беспилотников уничтожили все цели, в том числе множество солдат, несколько моторных лодок, грузовик и другие материальные средства.
При этом операторы наводили и сопровождали дроны в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели, подчеркнули в Минобороны.
Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" у дрона одно большое X-образное крыло.
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Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФБезопасность
 
 
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