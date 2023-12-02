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Десантники нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Десантники нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра - РИА Новости, 02.12.2023

Десантники нанесли удары по позициям ВСУ на правом берегу Днепра

Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T06:04

2023-12-02T06:04

2023-12-02T09:38

специальная военная операция на украине

херсонская область

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ЛУГАНСК, 2 дек — РИА Новости. Российские десантники успешно атаковали ВСУ на правом берегу Днепра в Херсонской области с помощью барражирующих боеприпасов "Ланцет", сообщили РИА Новости в Минобороны."Расчетами разведывательных беспилотников российских десантников на правом берегу Днепра были обнаружены вражеские плавсредства, на которые осуществлялась погрузка личного состава для переброски на левый берег для высадки", — рассказали в ведомстве.Операторы беспилотников уничтожили все цели, в том числе множество солдат, несколько моторных лодок, грузовик и другие материальные средства.При этом операторы наводили и сопровождали дроны в ручном режиме, чтобы исключить малейшую возможность отклонения от цели, подчеркнули в Минобороны.Барражирующие боеприпасы "Ланцет" разработала компания Zala Aero. Они способны поражать цели на дальности в несколько десятков километров. Беспилотники несут боевые части массой три или пять килограммов разных типов. В версии "Изделие-52" такой БПЛА оснащен двумя X-образными крыльями и способен практически отвесно пикировать. В версии "Изделие-51" у дрона одно большое X-образное крыло.

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Работа российских десантников на Херсонском направлении Работа российских десантников на Херсонском направлении 2023-12-02T06:04 true PT0M44S

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херсонская область , россия, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, безопасность