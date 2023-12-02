https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913296788.html

Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском

Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 02.12.2023

Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском

Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты противника под Артемовском, сообщили... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T05:31

2023-12-02T05:31

2023-12-02T05:31

специальная военная операция на украине

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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты противника под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчеты FPV-дронов, умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют FPV-дроны. Отмечается, что в ходе данной атаки десантники уничтожили два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат.

https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913295605.html

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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность