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Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:31 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913296788.html
Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском
Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском - РИА Новости, 02.12.2023
Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском
Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты противника под Артемовском, сообщили... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T05:31
2023-12-02T05:31
специальная военная операция на украине
артемовск
россия
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты противника под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны России. "Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчеты FPV-дронов, умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - сообщили в оборонном ведомстве. В Минобороны уточнили, что подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют FPV-дроны. Отмечается, что в ходе данной атаки десантники уничтожили два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат.
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913295605.html
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артемовск, россия, воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Россия, Воздушно-десантные войска России, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском

МО: дроны российских ВДВ уничтожили опорные пункты и пехоту ВСУ под Артемовском

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкFPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего
FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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FPV дрон-камикадзе в руках военнослужащего. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 2 дек - РИА Новости. Подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ успешно атаковали несколько опорных пунктов и скопление пехоты противника под Артемовском, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
"Определив с воздуха два наблюдательных пункта противника, расположенных в развалинах домов в одном из населенных пунктов северо-западнее Артемовска, а также скопление пехоты противника в лесопосадке, расчеты FPV-дронов, умело спланировали и массированным ударом нескольких аппаратов поразили противника в укрытиях опорных пунктов и полуразрушенных зданий, не оставив им шансов на спасение жизни", - сообщили в оборонном ведомстве.
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В Минобороны уточнили, что подразделения БПЛА Ивановского гвардейского соединения ВДВ активно применяют FPV-дроны. Отмечается, что в ходе данной атаки десантники уничтожили два наблюдательных пункта и более отделения украинских солдат.
 
Специальная военная операция на УкраинеАртемовскРоссияВоздушно-десантные войска РоссииВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
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