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Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:03 02.12.2023 (обновлено: 05:13 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913295724.html
Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении
Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении - РИА Новости, 02.12.2023
Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении
Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T05:03
2023-12-02T05:13
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении", — отметил Зыбинский.При этом, по его словам, потери ВСУ оказались сопоставимыми с размерами роты.В пятницу в Минобороны констатировали, что на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих. По информации ведомства, российские силы также ликвидировали два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении

МО: группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский.
"Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении", — отметил Зыбинский.
При этом, по его словам, потери ВСУ оказались сопоставимыми с размерами роты.
В пятницу в Минобороны констатировали, что на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих. По информации ведомства, российские силы также ликвидировали два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".
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