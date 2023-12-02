https://ria.ru/20231202/spetsoperatsiya-1913295724.html

Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении

Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении - РИА Новости, 02.12.2023

Группировка войск "Запад" улучшила положение на Купянском направлении

Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T05:03

2023-12-02T05:03

2023-12-02T05:13

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Группировка российских войск "Запад" улучшила положение по переднему краю на Купянском направлении, сообщил РИА Новости начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский."Подразделения группировки войск "Запад" в ходе активных действий при поддержке авиации и огня артиллерии улучшили положение по переднему краю на Купянском направлении", — отметил Зыбинский.При этом, по его словам, потери ВСУ оказались сопоставимыми с размерами роты.В пятницу в Минобороны констатировали, что на Купянском направлении противник потерял около 35 военнослужащих. По информации ведомства, российские силы также ликвидировали два танка, три пикапа и станцию радиоэлектронной борьбы "Буковель-AD".

https://ria.ru/20231201/vsu-1913235141.html

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безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия