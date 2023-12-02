https://ria.ru/20231202/sobyanin-1913360575.html

Собянин заявил, что для него честь получить премию "Юрист года"

Собянин заявил, что для него честь получить премию "Юрист года" - РИА Новости, 02.12.2023

Собянин заявил, что для него честь получить премию "Юрист года"

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу получил премию "Юрист года" в номинации "За защиту социальных и трудовых прав граждан", он отметил, что это большая честь... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:39

2023-12-02T17:39

2023-12-02T17:39

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу получил премию "Юрист года" в номинации "За защиту социальных и трудовых прав граждан", он отметил, что это большая честь для него и что юридическое образование помогало и помогает во всех этапах его работы. Торжественная церемония награждения высшей юридической премией "Юрист года" прошла в Москве в субботу. Награду мэру вручил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. "Для меня огромная честь получить такую награду. Сегодня в этом зале собрались люди, которые посвятили всю свою жизнь юридической стезе на благо страны, на благо народа, вы делаете это с огромным профессиональным успехом, душой. И, мне, конечно, очень сильно приятно быть в этом зале", - сказал Собянин. Он отметил, что, когда он решил получить вторую специальность юриста, его никто не понимал, особенно потому что для этого приходилось ездить за тысячи километров. При этом он подчеркнул, что никогда не жалел о принятом решении, так как полученные навыки помогали и помогают на всех этапах работы как в городской администрации, так и в период работы в администрации президента. "И сегодня, работая главой города, казалось бы, ну что здесь, хозяйственная работа, но с учётом достаточно сложной правовой коллизии, огромного количества нормативных актов, любое твое движение, любое твое решение должно соответствовать нормам права. И, конечно, здесь юридическая специальность тоже не лишняя. Спасибо, огромное, друзья, за присуждение премии, я, действительно, очень тронут", - сказал Собянин. Премия учреждена в 2009 году президентом РФ. Награда приурочена ко Дню юриста, который отмечается 3 декабря. В 2023 году премия вручается по пяти направлениям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание". А также специальная номинация – "За вклад в защиту социальных и трудовых прав". В разные годы лауреатами премии становились: председатель Конституционного суда Валерий Зорькин, председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин, министр юстиции РФ Константин Чуйченко, ректор СПБГУ Николай Кропачев, статс-секретарь – заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Алексей Серко и другие выдающиеся правоведы, юристы, ученые и законодатели. Премия является признанием заслуг высококвалифицированных юристов перед обществом и государством. С 2009 по 2023 год состоялось 15 церемоний награждения, собравших в общей сложности более 12 000 гостей. Число лауреатов премии во всех номинациях за эти годы составило более 80 человек, среди них выдающиеся ученые, государственные и общественные деятели.

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общество, россия, москва, сергей собянин, дмитрий медведев, валерий зорькин, санкт-петербургский государственный университет