https://ria.ru/20231202/snaryady-1913395588.html

США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины

США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины - РИА Новости, 02.12.2023

США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины

США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине, заявил в субботу глава... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T23:25

2023-12-02T23:25

2023-12-02T23:25

специальная военная операция на украине

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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин. "Высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство. Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов", - сказал Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии. Он добавил, что за время работы администрации президента США Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране увеличилось в четыре раза.

https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html

сша

калифорния

украина

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в мире, сша, калифорния, джо байден, ллойд остин, украина, министерство обороны сша