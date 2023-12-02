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США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины - РИА Новости, 02.12.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:25 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/snaryady-1913395588.html
США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины
США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины - РИА Новости, 02.12.2023
США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины
США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине, заявил в субботу глава... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T23:25
2023-12-02T23:25
специальная военная операция на украине
в мире
сша
калифорния
джо байден
ллойд остин
украина
министерство обороны сша
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин. "Высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство. Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов", - сказал Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии. Он добавил, что за время работы администрации президента США Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране увеличилось в четыре раза.
https://ria.ru/20231202/politika-1913176442.html
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в мире, сша, калифорния, джо байден, ллойд остин, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Калифорния, Джо Байден, Ллойд Остин, Украина, Министерство обороны США
США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины

Пентагон: США на 50% нарастили инвестиции в производство снарядов из-за нужд ВСУ

© AP Photo / Matt RourkeНаиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Matt Rourke
Наиболее востребованные Украинской стороной 155-мм гаубичные снаряды M795 на заводе боеприпасов в Скрэнтоне, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин.
"Высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство. Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов", - сказал Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии.
Он добавил, что за время работы администрации президента США Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране увеличилось в четыре раза.
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Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАКалифорнияДжо БайденЛлойд ОстинУкраинаМинистерство обороны США
 
 
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