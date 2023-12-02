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США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины
США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины - РИА Новости, 02.12.2023
США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины
США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине, заявил в субботу глава... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T23:25
2023-12-02T23:25
2023-12-02T23:25
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ВАШИНГТОН, 2 дек – РИА Новости. США вполовину нарастили финансирование производства боеприпасов из-за высоких темпов расходования американских снарядов на Украине, заявил в субботу глава Пентагона Ллойд Остин. "Высокие темпы расходования артиллерийских снарядов на Украине убедительно проиллюстрировали необходимость еще больше инвестировать в их производство. Таким образом, в сравнении с оборонным бюджетом всего лишь пятилетней давности мы инвестируем почти на 50% больше средств в производство боеприпасов", - сказал Остин, выступая на Рейгановском форуме по национальной обороне в Калифорнии. Он добавил, что за время работы администрации президента США Джо Байдена производство артиллерийских боеприпасов в стране увеличилось в четыре раза.
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в мире, сша, калифорния, джо байден, ллойд остин, украина, министерство обороны сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Калифорния, Джо Байден, Ллойд Остин, Украина, Министерство обороны США
США нарастили финансирование производства снарядов из-за нужд Украины
Пентагон: США на 50% нарастили инвестиции в производство снарядов из-за нужд ВСУ