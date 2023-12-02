https://ria.ru/20231202/sk-1913345990.html

Одного из подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестовали

Одного из подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестовали - РИА Новости, 02.12.2023

Одного из подозреваемых в похищении девочки под Калугой арестовали

Один из четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, 40-летний ранее судимый мужчина, арестован по решению суда на два месяца, сообщило СУСК... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:29

2023-12-02T15:29

2023-12-02T15:29

происшествия

калуга

козельск

россия

ирина волк

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ЯРОСЛАВЛЬ, 2 дек – РИА Новости. Один из четверых подозреваемых в похищении девочки в Калужской области, 40-летний ранее судимый мужчина, арестован по решению суда на два месяца, сообщило СУСК по региону. По данным СУСК России по Калужской области, по подозрению в похищении и вымогательстве в деревне Касьяново Калужской области задержаны четверо: женщина 37 лет, ее 44-летний бывший муж и их общий сын 21 года, а также нынешний муж женщины – ему 40 лет. В субботу Калужский районный суд рассматривает ходатайства следствия об аресте подозреваемых. "Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании меры пресечения одному из подозреваемых в похищении ребёнка и вымогательстве. В ближайшие два месяца 40-летний ранее судимый мужчина будет содержаться в следственном изоляторе", - говорится в сообщении. Ранее представитель СУСК России по региону Лилия Латыпова сообщала РИА Новости, что сорокалетний фигурант ранее был судим за покушение на убийство. Остальные ходатайства рассматриваются, уточняет СУСК. Восьмилетняя девочка в среду не вернулась из школы в Козельске, а вскоре ее маме по мессенджеру прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей, которые, по словам официального представителя МВД РФ Ирины Волк, требовалось "перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька". Вечером в четверг, по данным СУСК, девочку увезли в деревню Таратухино Белевского района Тульской области и оставили там на улице, девочка зашла в дом к местным жителям и попросила о помощи. Позже она рассказала полицейским, что по дороге из школы ее встретили трое мужчин и женщина, посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом, где она находилась некоторое время, сообщала Ирина Волк.

https://ria.ru/20231129/pokhischenie-1912526320.html

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происшествия, калуга, козельск, россия, ирина волк