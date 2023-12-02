https://ria.ru/20231202/shtorm-1913348619.html

В Сочи возобновили работу около 70 процентов прибрежных кафе после шторма

В Сочи возобновили работу около 70 процентов прибрежных кафе после шторма - РИА Новости, 02.12.2023

В Сочи возобновили работу около 70 процентов прибрежных кафе после шторма

Около 70% ресторанов и кафе, расположенных в прибрежной зоне Сочи, возобновили свою работу после непогоды, большинство пляжей курорта очищены от штормового... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T15:49

2023-12-02T15:49

2023-12-02T15:49

происшествия

сочи

алексей копайгородский

сильный шторм на черноморском побережье россии

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СОЧИ, 2 дек – РИА Новости. Около 70% ресторанов и кафе, расположенных в прибрежной зоне Сочи, возобновили свою работу после непогоды, большинство пляжей курорта очищены от штормового мусора, рабочие продолжают ликвидировать последствия непогоды в круглосуточном режиме, сообщил мэр города Алексей Копайгородский в своем Telegram-канале. До 30 ноября на территории Сочи действовало штормовое предупреждение, как отмечал мэр курорта Алексей Копайгородский, высота волн в акватории курорта достигала пяти метров. Тогда же ограничили выход судов в море, закрыли пляжные территории для прогулок. "Оперативно привели в порядок городские территории после непогоды. Порядка 70 процентов прибрежных заведений общественного питания уже возобновили работу. Большинство пляжей вдоль центральной набережной очищены от штормового мусора. Сейчас пользователи выравнивают галечную полосу и восстанавливают участки брусчатки, повреждённые стихией", - написал Копайгородский.Он отметил, что работы ведутся круглосуточно, это позволит как можно скорее открыть зимние пляжи и вернуть город к прежней жизни. "Уже в ближайшее время горожане и туристы смогут пользоваться всеми курортными возможностями Сочи в полном объёме", - сказал градоначальник. Ранее генеральный директор сочинского порта Юрий Владимиров рассказывал РИА Новости, что суда на этих выходных начнут выходить в море, поскольку погода восстановилась. Кроме прочего, возобновила работу яхтенная марина, пояснил агентству генеральный директор Sochi Grand Marina Дмитрий Прозоров. Помимо яхт, работа которых была запущена утром субботы в порту Сочи, в море также начали выходить пассажирские пароходы, поскольку морская волна снизилась, отметила руководитель фирмы Sochi Sun Marina, Марина Маркова.

https://ria.ru/20231202/svet-1913322983.html

сочи

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происшествия, сочи, алексей копайгородский, сильный шторм на черноморском побережье россии