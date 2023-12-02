https://ria.ru/20231202/shou-1913299416.html

Позвали на работу. В США рассказали о необычном предложении для Зеленского

Позвали на работу. В США рассказали о необычном предложении для Зеленского - РИА Новости, 02.12.2023

Позвали на работу. В США рассказали о необычном предложении для Зеленского

США уже нашли работу для Зеленского на телевидении после поражения Украины, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T06:45

2023-12-02T06:45

2023-12-02T06:45

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

рэй макговерн

уильям бернс

центральное разведывательное управление (цру)

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США уже нашли работу для Зеленского на телевидении после поражения Украины, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зачем он (директор ЦРУ Уильям Бернс. — Прим. ред.) ездил на Украину на прошлой неделе? Он понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привез тому предложение о работе в Saturday Night Live (американское комедийное шоу. — Прим. ред.)", — пошутил бывший разведчик.Макговерн также посоветовал главе ЦРУ Бернсу призадуматься о сказанных им за закрытыми дверями словах по поводу "уже случившегося поражения России" и "слабости российской армии". "Это конец для Зеленского и должно стать концом для Билла Бернса и всех, кто врал (о конфликте на Украине. — Прим. ред.)," — считает аналитик.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20231202/ubezhische-1913291699.html

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в мире, украина, сша, рэй макговерн, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский, россия