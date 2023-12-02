https://ria.ru/20231202/shou-1913299416.html
Позвали на работу. В США рассказали о необычном предложении для Зеленского
Позвали на работу. В США рассказали о необычном предложении для Зеленского - РИА Новости, 02.12.2023
Позвали на работу. В США рассказали о необычном предложении для Зеленского
США уже нашли работу для Зеленского на телевидении после поражения Украины, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T06:45
2023-12-02T06:45
2023-12-02T06:45
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
рэй макговерн
уильям бернс
центральное разведывательное управление (цру)
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_7472329cf6b48c912845bdf01f2846e6.jpg
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США уже нашли работу для Зеленского на телевидении после поражения Украины, заявил экс-аналитик ЦРУ Рэй Макговерн в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Зачем он (директор ЦРУ Уильям Бернс. — Прим. ред.) ездил на Украину на прошлой неделе? Он понимает, что Зеленский — профессионал, но в другой области, и привез тому предложение о работе в Saturday Night Live (американское комедийное шоу. — Прим. ред.)", — пошутил бывший разведчик.Макговерн также посоветовал главе ЦРУ Бернсу призадуматься о сказанных им за закрытыми дверями словах по поводу "уже случившегося поражения России" и "слабости российской армии". "Это конец для Зеленского и должно стать концом для Билла Бернса и всех, кто врал (о конфликте на Украине. — Прим. ред.)," — считает аналитик.Западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка режима Зеленского ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20231202/ubezhische-1913291699.html
украина
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909299815_235:0:2964:2047_1920x0_80_0_0_c7623438d21ff56452521d3fc90ad5b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, рэй макговерн, уильям бернс, центральное разведывательное управление (цру), владимир зеленский, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Рэй Макговерн, Уильям Бернс, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Владимир Зеленский, Россия
Позвали на работу. В США рассказали о необычном предложении для Зеленского
Макговерн: ЦРУ пообещало Зеленскому работу в комедийном шоу