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Отец Шарлота рассказал, почему певец вернулся в Россию - РИА Новости, 02.12.2023
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Шоубиз
 
15:47 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/sharlot-1913348142.html
Отец Шарлота рассказал, почему певец вернулся в Россию
Отец Шарлота рассказал, почему певец вернулся в Россию - РИА Новости, 02.12.2023
Отец Шарлота рассказал, почему певец вернулся в Россию
Певец Эдуард Шарлот вернулся из Армении в Россию, чтобы покаяться за свои поступки, теперь ему нужно дать возможность реабилитироваться, такое мнение высказал... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T15:47
2023-12-02T15:47
шоубиз
россия
армения
самара
эдуард шарлот
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот вернулся из Армении в Россию, чтобы покаяться за свои поступки, теперь ему нужно дать возможность реабилитироваться, такое мнение высказал журналистам отец артиста Валерий Шарлот. В субботу Кировский районный суд Самары арестовал до 24 января 2024 года певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Поводом для возбуждения трех уголовных дел по указанным статьям стали видеоролики, которые артист выложил в Instagram*. Шарлот признал вину и раскаялся, отметив, что совершил преступления неумышленно. "Он приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом … Да за это надо сказать: "Молодец, а теперь давай отрабатывай". Теперь надо, чтобы общество говорило не о том, какой ты плохой, а о том, что человек понял, побывав там, наслушавшись тех, кто не собирается возвращаться, … и вернулся. Конечно, это не значит, что его надо по головке гладить. … То, что он сейчас вернулся, понимая, что его могут встретить и что будет именно то, что сейчас происходит, это надо оценивать как-то положительно, дать возможность ему что-то предпринять, чтобы реабилитироваться", - сказал отец после ареста сына. Шарлот считает, что от ареста сына общество не получит той пользы, которую он мог бы принести на свободе. Поведение артиста отец объяснил "моральной слабостью" и выбором неверных авторитетов. "Он человек морально немножко слабый. Если его кто-то потянул за собой, он, не особо вникая в ситуацию, действительно поддается этому влиянию. Тем более посмотрите, сколько айтишников уехало, сколько певцов, зрелых, заслуженных, народных, вроде бы признанных всеми, … и такие нелепые шаги они (делают). Конечно, он молодой парень, нигде еще не был, он смотрит на них, они для него авторитет, и нужно было время, чтобы он понял, что ошибался. Не те авторитеты он для себя выбрал", - сказал Валерий Шарлот.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20231122/sharlot-1911185138.html
https://ria.ru/20231124/sharlot-1911688397.html
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россия, армения, самара, эдуард шарлот
Шоубиз, Россия, Армения, Самара, Эдуард Шарлот
Отец Шарлота рассказал, почему певец вернулся в Россию

Отец Шарлота заявил, что Эдуард вернулся в Россию, чтобы покаяться перед народом

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
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САМАРА, 2 дек - РИА Новости. Певец Эдуард Шарлот вернулся из Армении в Россию, чтобы покаяться за свои поступки, теперь ему нужно дать возможность реабилитироваться, такое мнение высказал журналистам отец артиста Валерий Шарлот.
В субботу Кировский районный суд Самары арестовал до 24 января 2024 года певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого в реабилитации нацизма (часть 4 статьи 354.1) и оскорблении чувств верующих (часть 1 статьи 148 УК РФ). Поводом для возбуждения трех уголовных дел по указанным статьям стали видеоролики, которые артист выложил в Instagram*. Шарлот признал вину и раскаялся, отметив, что совершил преступления неумышленно.
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"Он приехал из-за границы, чтобы покаяться перед народом … Да за это надо сказать: "Молодец, а теперь давай отрабатывай". Теперь надо, чтобы общество говорило не о том, какой ты плохой, а о том, что человек понял, побывав там, наслушавшись тех, кто не собирается возвращаться, … и вернулся. Конечно, это не значит, что его надо по головке гладить. … То, что он сейчас вернулся, понимая, что его могут встретить и что будет именно то, что сейчас происходит, это надо оценивать как-то положительно, дать возможность ему что-то предпринять, чтобы реабилитироваться", - сказал отец после ареста сына.
Шарлот считает, что от ареста сына общество не получит той пользы, которую он мог бы принести на свободе. Поведение артиста отец объяснил "моральной слабостью" и выбором неверных авторитетов.
"Он человек морально немножко слабый. Если его кто-то потянул за собой, он, не особо вникая в ситуацию, действительно поддается этому влиянию. Тем более посмотрите, сколько айтишников уехало, сколько певцов, зрелых, заслуженных, народных, вроде бы признанных всеми, … и такие нелепые шаги они (делают). Конечно, он молодой парень, нигде еще не был, он смотрит на них, они для него авторитет, и нужно было время, чтобы он понял, что ошибался. Не те авторитеты он для себя выбрал", - сказал Валерий Шарлот.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизРоссияАрменияСамараЭдуард Шарлот
 
 
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