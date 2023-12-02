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Суд в Самаре арестовал певца Шарлота - РИА Новости, 02.12.2023
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Шоубиз
 
12:41 02.12.2023 (обновлено: 13:18 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/sharlot-1913327217.html
Суд в Самаре арестовал певца Шарлота
Суд в Самаре арестовал певца Шарлота - РИА Новости, 02.12.2023
Суд в Самаре арестовал певца Шарлота
Кировский районный суд Самары отправил под арест певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:41
2023-12-02T13:18
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САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Кировский районный суд Самары отправил под арест певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Избрать Эдуарду Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно", — сказала судья.Защита певца намерена обжаловать это решение.Шарлота обвиняют про трем уголовным делам, поводом для которых стали видеоролики, которые он опубликовал в Instagram*. Два дела возбудили по статье "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а равно осквернение символов воинской славы России", третье — по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".В первом ролике Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и топчет ее. Во втором он в обнаженном виде спел пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова. В третьем видео он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и распятие.Кроме того, в июне артист опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.Двадцать второго ноября его задержали в петербургском аэропорту Пулково, куда он прилетел из Армении. На допросе артист признал вину, заявив, что совершил преступления неумышленно.В суде Шарлот утверждал, что попал под влияние оппозиции. Он отметил, что готов исправиться и пожертвовать половину прибыли от концертов, которые проводил бы в России.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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самара, происшествия, эдуард шарлот, новости культуры
Самара, Происшествия, Эдуард Шарлот, Шоубиз, Новости культуры
Суд в Самаре арестовал певца Шарлота

Суд в Самаре заключил под стражу певца Шарлота до 24 января 2024 года

© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-ПетербургаЭдуард Шарлот в суде
Эдуард Шарлот в суде - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга
Эдуард Шарлот в суде. Архивное фото
Читать ria.ru в
САМАРА, 2 дек — РИА Новости. Кировский районный суд Самары отправил под арест певца Эдуарда Шарлота, обвиняемого в реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Избрать Эдуарду Шарлоту меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 25 суток, то есть по 24 января 2024 года включительно", — сказала судья.
Защита певца намерена обжаловать это решение.
Шарлота обвиняют про трем уголовным делам, поводом для которых стали видеоролики, которые он опубликовал в Instagram*. Два дела возбудили по статье "Распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой отечества, а равно осквернение символов воинской славы России", третье — по статье "Публичные действия, выражающие явное неуважение к обществу и совершенные в целях оскорбления религиозных чувств верующих".
В первом ролике Шарлот разрывает георгиевскую ленточку в форме буквы Z и топчет ее. Во втором он в обнаженном виде спел пародию на песню "День Победы" композитора Давида Тухманова. В третьем видео он прибил к дереву фотографию патриарха Кирилла, свой военный билет и распятие.
Кроме того, в июне артист опубликовал видео, на котором сжигает свой паспорт. Он заявил, что больше не считает себя гражданином России и поедет в Киев. Но в середине ноября Шарлот попросил у подписчиков денег на обратный билет.
Двадцать второго ноября его задержали в петербургском аэропорту Пулково, куда он прилетел из Армении. На допросе артист признал вину, заявив, что совершил преступления неумышленно.
В суде Шарлот утверждал, что попал под влияние оппозиции. Он отметил, что готов исправиться и пожертвовать половину прибыли от концертов, которые проводил бы в России.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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ШоубизСамараПроисшествияЭдуард ШарлотНовости культуры
 
 
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