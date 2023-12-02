Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России
Reuters: США, Британия и ЕС давят на страны в связи с санкциями против России
© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму и требуют усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят нефть из России, продаваемую по ценам выше предельных, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
«
"США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных", — пишет агентство со ссылкой на источник, ознакомившийся с сообщениями, направленными в эти страны.
Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.