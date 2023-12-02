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Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России - РИА Новости, 02.12.2023
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04:06 02.12.2023 (обновлено: 09:43 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/sanktsii-1913294553.html
Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России
Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России - РИА Новости, 02.12.2023
Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России
США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму и требуют усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T04:06
2023-12-02T09:43
россия
великобритания
либерия
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
сша
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму и требуют усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят нефть из России, продаваемую по ценам выше предельных, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. &quot;США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных&quot;, — пишет агентство со ссылкой на источник, ознакомившийся с сообщениями, направленными в эти страны.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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россия, великобритания, либерия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, сша
Россия, Великобритания, Либерия, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, США
Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России

Reuters: США, Британия и ЕС давят на страны в связи с санкциями против России

© AP Photo / J. David AkeЗдание Капитолия США в Вашингтоне
Здание Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / J. David Ake
Здание Капитолия США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму и требуют усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят нефть из России, продаваемую по ценам выше предельных, передает агентство Reuters со ссылкой на источник.
«

"США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных", — пишет агентство со ссылкой на источник, ознакомившийся с сообщениями, направленными в эти страны.

Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
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