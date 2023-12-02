https://ria.ru/20231202/sanktsii-1913294553.html

Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России

Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России - РИА Новости, 02.12.2023

Запад требует от некоторых стран усилить санкции против России

США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму и требуют усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T04:06

2023-12-02T04:06

2023-12-02T09:43

россия

великобритания

либерия

евросоюз

санкции в отношении россии

в мире

сша

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму и требуют усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят нефть из России, продаваемую по ценам выше предельных, передает агентство Reuters со ссылкой на источник. "США, ЕС и Великобритания оказывают давление на Либерию, Маршалловы острова и Панаму, требуя усилить надзор за судами под их флагами, чтобы убедиться, что они не перевозят российскую нефть, продаваемую по ценам выше предельных", — пишет агентство со ссылкой на источник, ознакомившийся с сообщениями, направленными в эти страны.Нефтяные санкции стран Запада в отношении России вступили в силу с 5 декабря: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ президент России Владимир Путин указом запретил с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. В России не раз заявляли, что страна решит все проблемы, которые ей создает Запад. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20231201/rossiya-1913199249.html

россия

великобритания

либерия

сша

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россия, великобритания, либерия, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, сша