https://ria.ru/20231202/samolet-1913338002.html

В Тюмени экстренно сел самолет Ноябрьск–Уфа

В Тюмени экстренно сел самолет Ноябрьск–Уфа - РИА Новости, 02.12.2023

В Тюмени экстренно сел самолет Ноябрьск–Уфа

Самолет, следовавший из Ноябрьска в Уфу, приземлился в Тюмени по технической причине, пассажиры не пострадали, их доставят в пункт назначения на резервном... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T14:09

2023-12-02T14:09

2023-12-02T14:09

происшествия

тюмень

уфа

ноябрьск

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Самолет, следовавший из Ноябрьска в Уфу, приземлился в Тюмени по технической причине, пассажиры не пострадали, их доставят в пункт назначения на резервном борту, сообщила в субботу Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Второго декабря в 14.35 (12.35 мск) в аэропорту "Рощино" Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолёт рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск-Уфа", - сообщило ведомство, уточнив, что это воздушное судно авиакомпании "Ямал". По данным прокуратуры, на борту находился 71 пассажир. "Посадка прошла благополучно, никто не пострадал",- говорится в сообщении. Все пассажиры отправлены в Уфу на резервном воздушном судне "Ямала".

https://ria.ru/20231201/samolet-1913148529.html

тюмень

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюмень, уфа, ноябрьск