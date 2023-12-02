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В Тюмени экстренно сел самолет Ноябрьск–Уфа - РИА Новости, 02.12.2023
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14:09 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/samolet-1913338002.html
В Тюмени экстренно сел самолет Ноябрьск–Уфа
В Тюмени экстренно сел самолет Ноябрьск–Уфа - РИА Новости, 02.12.2023
В Тюмени экстренно сел самолет Ноябрьск–Уфа
Самолет, следовавший из Ноябрьска в Уфу, приземлился в Тюмени по технической причине, пассажиры не пострадали, их доставят в пункт назначения на резервном... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T14:09
2023-12-02T14:09
происшествия
тюмень
уфа
ноябрьск
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Самолет, следовавший из Ноябрьска в Уфу, приземлился в Тюмени по технической причине, пассажиры не пострадали, их доставят в пункт назначения на резервном борту, сообщила в субботу Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале. "Второго декабря в 14.35 (12.35 мск) в аэропорту "Рощино" Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолёт рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск-Уфа", - сообщило ведомство, уточнив, что это воздушное судно авиакомпании "Ямал". По данным прокуратуры, на борту находился 71 пассажир. "Посадка прошла благополучно, никто не пострадал",- говорится в сообщении. Все пассажиры отправлены в Уфу на резервном воздушном судне "Ямала".
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происшествия, тюмень, уфа, ноябрьск
Происшествия, Тюмень, Уфа, Ноябрьск
В Тюмени экстренно сел самолет Ноябрьск–Уфа

Прокуратура: самолет Ноябрьск–Уфа сел в Тюмени по технической причине

© РИА Новости / Сергей Русанов | Перейти в медиабанкАэропорт Рощино в Тюмени
Аэропорт Рощино в Тюмени - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Сергей Русанов
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Аэропорт Рощино в Тюмени. Архивное фото
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 2 дек – РИА Новости. Самолет, следовавший из Ноябрьска в Уфу, приземлился в Тюмени по технической причине, пассажиры не пострадали, их доставят в пункт назначения на резервном борту, сообщила в субботу Уральская транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"Второго декабря в 14.35 (12.35 мск) в аэропорту "Рощино" Тюмени по технической причине совершил посадку на запасной аэродром самолёт рейса номер 350, следовавший по маршруту Ноябрьск-Уфа", - сообщило ведомство, уточнив, что это воздушное судно авиакомпании "Ямал".
По данным прокуратуры, на борту находился 71 пассажир. "Посадка прошла благополучно, никто не пострадал",- говорится в сообщении. Все пассажиры отправлены в Уфу на резервном воздушном судне "Ямала".
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Летевший из Калининграда в Москву самолет экстренно сел в Петербурге
Вчера, 13:19
 
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