https://ria.ru/20231202/samolet-1913329258.html

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 02.12.2023

Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево

Самолет из Санкт-Петербурга готовится к аварийной посадке в Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T13:03

2023-12-02T13:03

2023-12-02T13:21

шереметьево (аэропорт)

москва

происшествия

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Самолет из Санкт-Петербурга готовится к аварийной посадке в Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет А-321 рейса Санкт-Петербург — Москва готовится к посадке в Шереметьево с отказом левого двигателя", — сказал собеседник агентства.Позже в пресс-службе аэропорта заявили, что борт благополучно приземлился.

https://ria.ru/20231201/samolet-1913148529.html

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шереметьево (аэропорт), москва, происшествия