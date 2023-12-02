https://ria.ru/20231202/samolet-1913329258.html
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево - РИА Новости, 02.12.2023
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет из Санкт-Петербурга готовится к аварийной посадке в Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T13:03
2023-12-02T13:03
2023-12-02T13:21
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москва
происшествия
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Самолет из Санкт-Петербурга готовится к аварийной посадке в Шереметьево, сообщили РИА Новости в экстренных службах."Самолет А-321 рейса Санкт-Петербург — Москва готовится к посадке в Шереметьево с отказом левого двигателя", — сказал собеседник агентства.Позже в пресс-службе аэропорта заявили, что борт благополучно приземлился.
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шереметьево (аэропорт), москва, происшествия
Шереметьево (аэропорт), Москва, Происшествия
Самолет готовится к аварийной посадке в Шереметьево
Самолет А321 готовится совершить посадку в Шереметьево из-за отказа двигателя