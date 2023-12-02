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В посольстве России рассказали о политике США на 200-летие "доктрины Монро" - РИА Новости, 02.12.2023
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08:54 02.12.2023 (обновлено: 08:58 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/rf-1913305562.html
В посольстве России рассказали о политике США на 200-летие "доктрины Монро"
В посольстве России рассказали о политике США на 200-летие "доктрины Монро" - РИА Новости, 02.12.2023
В посольстве России рассказали о политике США на 200-летие "доктрины Монро"
Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно, следует из комментария российского посольства в Вашингтоне в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:54
2023-12-02T08:58
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно, следует из комментария российского посольства в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро", который был опубликовал в Telegram-канале&quot;Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки. В отличие от США, Российская Федерация не предлагает &quot;дружить против кого-то&quot;, а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество&quot;, - говорится в комментарии посольства РФ.Как отмечается, администрации США "следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро". "Деструктивные действия Вашингтона по всему миру, в том числе в Латинской Америке, подтверждают, что этот печально известный анахронизм внешней политики США отнюдь не канул в лету", - подчеркивает диппредставительство России. В комментарии отмечается, что США продолжают рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор". "Очевидно, что неоколониальная политика Соединенных Штатов никуда не делась за два столетия. Лишь приобрела новые формы. Ее яркое олицетворение - попытки "выкрутить руки" региональным партнерам при определении внешней политики, откровенный шантаж за "непослушание" и отстаивание суверенного курса развития", - говорится в комментарии посольства.
https://ria.ru/20231202/politika-1913265089.html
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в мире, россия, сша, латинская америка
В мире, Россия, США, Латинская Америка
В посольстве России рассказали о политике США на 200-летие "доктрины Монро"

Посольство усомнилось в силах США ослабить отношения РФ с Латинской Америкой

© AP Photo / Andrew HarnikПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
Президент США Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно, следует из комментария российского посольства в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро", который был опубликовал в Telegram-канале
«

"Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки. В отличие от США, Российская Федерация не предлагает "дружить против кого-то", а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в комментарии посольства РФ.

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Как отмечается, администрации США "следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро".
"Деструктивные действия Вашингтона по всему миру, в том числе в Латинской Америке, подтверждают, что этот печально известный анахронизм внешней политики США отнюдь не канул в лету", - подчеркивает диппредставительство России.
В комментарии отмечается, что США продолжают рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор".
"Очевидно, что неоколониальная политика Соединенных Штатов никуда не делась за два столетия. Лишь приобрела новые формы. Ее яркое олицетворение - попытки "выкрутить руки" региональным партнерам при определении внешней политики, откровенный шантаж за "непослушание" и отстаивание суверенного курса развития", - говорится в комментарии посольства.
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