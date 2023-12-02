https://ria.ru/20231202/rf-1913305562.html

В посольстве России рассказали о политике США на 200-летие "доктрины Монро"

В посольстве России рассказали о политике США на 200-летие "доктрины Монро" - РИА Новости, 02.12.2023

В посольстве России рассказали о политике США на 200-летие "доктрины Монро"

Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно, следует из комментария российского посольства в Вашингтоне в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:54

2023-12-02T08:54

2023-12-02T08:58

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Стремление США вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки бесперспективно, следует из комментария российского посольства в Вашингтоне в связи с 200-летием "доктрины Монро", который был опубликовал в Telegram-канале"Невооруженным взглядом видно бесперспективное стремление Вашингтона вбить клин в отношения России с государствами Латинской Америки. В отличие от США, Российская Федерация не предлагает "дружить против кого-то", а выступает за подлинно прагматичное, равноправное и взаимовыгодное сотрудничество", - говорится в комментарии посольства РФ.Как отмечается, администрации США "следовало бы выбросить на свалку истории давно изжившую себя "доктрину Монро". "Деструктивные действия Вашингтона по всему миру, в том числе в Латинской Америке, подтверждают, что этот печально известный анахронизм внешней политики США отнюдь не канул в лету", - подчеркивает диппредставительство России. В комментарии отмечается, что США продолжают рассматривать государства Латинской Америки и Карибского бассейна как собственный "задний двор". "Очевидно, что неоколониальная политика Соединенных Штатов никуда не делась за два столетия. Лишь приобрела новые формы. Ее яркое олицетворение - попытки "выкрутить руки" региональным партнерам при определении внешней политики, откровенный шантаж за "непослушание" и отстаивание суверенного курса развития", - говорится в комментарии посольства.

https://ria.ru/20231202/politika-1913265089.html

https://ria.ru/20231128/shtaty-1912246159.html

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в мире, россия, сша, латинская америка