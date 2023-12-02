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В Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 02.12.2023
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19:24 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/rebenok-1913371348.html
В Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детском саду
В Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 02.12.2023
В Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детском саду
Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитателем в детском саду в городе Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале регионального РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T19:24
2023-12-02T19:24
происшествия
одинцово
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитателем в детском саду в городе Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале регионального ведомства. "Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенной в сети Интернет публикацией о нанесении телесных повреждений малолетнему в детском саду Одинцово. По имеющейся информации воспитатель дошкольного образовательного учреждения, расположенного в городе Одинцово, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения", - говорится в сообщении.
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одинцово
московская область (подмосковье)
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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)
Происшествия, Одинцово, Московская область (Подмосковье)
В Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детском саду

Прокуратура: в Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детсаду

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитателем в детском саду в городе Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.
"Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенной в сети Интернет публикацией о нанесении телесных повреждений малолетнему в детском саду Одинцово. По имеющейся информации воспитатель дошкольного образовательного учреждения, расположенного в городе Одинцово, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияОдинцовоМосковская область (Подмосковье)
 
 
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