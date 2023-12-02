https://ria.ru/20231202/rebenok-1913371348.html

В Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детском саду

В Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детском саду - РИА Новости, 02.12.2023

В Одинцово проверят информацию об избиении ребенка в детском саду

Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитателем в детском саду в городе Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале регионального РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T19:24

2023-12-02T19:24

2023-12-02T19:24

происшествия

одинцово

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Прокуратура проверит информацию об избиении ребенка воспитателем в детском саду в городе Одинцово Московской области, сообщается в Telegram-канале регионального ведомства. "Прокуратура Московской области организовала проверку в связи с размещенной в сети Интернет публикацией о нанесении телесных повреждений малолетнему в детском саду Одинцово. По имеющейся информации воспитатель дошкольного образовательного учреждения, расположенного в городе Одинцово, нанесла телесные повреждения мальчику 2017 года рождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20231126/rebenok-1911933528.html

одинцово

московская область (подмосковье)

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2023

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происшествия, одинцово, московская область (подмосковье)