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Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 02.12.2023
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что вновь выпустили ракеты по Тель-Авиву. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T23:06
2023-12-02T23:06
2023-12-02T23:14
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КАИР, 2 дек — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что вновь выпустили ракеты по Тель-Авиву."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Это второй за несколько часов ракетный обстрел Тель-Авива со стороны "Аль-Кассам".В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, израиль
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Катар, Израиль
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву
Бригады "Аль-Кассам" заявили, что выпустили ракеты по Тель-Авиву