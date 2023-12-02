https://ria.ru/20231202/rakety-1913394922.html

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 02.12.2023

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что вновь выпустили ракеты по Тель-Авиву. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T23:06

2023-12-02T23:06

2023-12-02T23:14

в мире

тель-авив

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

катар

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901229293_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1907855e84268daa08dc691265342482.jpg

КАИР, 2 дек — РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявили, что вновь выпустили ракеты по Тель-Авиву."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Это второй за несколько часов ракетный обстрел Тель-Авива со стороны "Аль-Кассам".В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось - сначала на два дня, затем еще на один.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231124/izrail-1911540672.html

тель-авив

катар

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, катар, израиль