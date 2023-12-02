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Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 02.12.2023
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17:09 02.12.2023 (обновлено: 17:20 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/rakety-1913358102.html
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 02.12.2023
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву
Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по Тель-Авиву. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:09
2023-12-02T17:20
в мире
тель-авив
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
израиль
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по Тель-Авиву."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Ранее представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил, что число жертв израильских ударов по сектору Газа после истечения перемирия в пятницу выросло до 193, пострадали более 650 человек.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
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в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль
В мире, Тель-Авив, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Израиль
Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

Бригады "Аль-Кассам" заявили о пуске ракет по Тель-Авиву

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЦентральная часть Тель-Авива
Центральная часть Тель-Авива - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Центральная часть Тель-Авива. Архивное фото
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по Тель-Авиву.
"Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.
Дым после израильского авиаудара по сектору Газа - РИА Новости, 1920, 21.10.2023
"Хуже, чем в 93-м". Какие сюрпризы готовит ХАМАС для израильской армии
21 октября, 08:00
Ранее представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил, что число жертв израильских ударов по сектору Газа после истечения перемирия в пятницу выросло до 193, пострадали более 650 человек.
В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.
Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.
 
В миреТель-АвивХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуИзраиль
 
 
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