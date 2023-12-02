https://ria.ru/20231202/rakety-1913358102.html

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву - РИА Новости, 02.12.2023

Военное крыло ХАМАС заявило о пуске ракет по Тель-Авиву

Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по Тель-Авиву. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:09

2023-12-02T17:09

2023-12-02T17:20

в мире

тель-авив

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/11/1903451992_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_092af42932c3980b19006e5462de816f.jpg

КАИР, 2 дек - РИА Новости. Бригады "Аль-Кассам" (военное крыло палестинского движения ХАМАС) заявило о пуске ракет по Тель-Авиву."Бригады "Аль-Кассам" обстреляли Тель-Авив ракетным залпом в ответ на сионистскую резню мирных жителей", - говорится в заявлении военного крыла ХАМАС.Ранее представитель минздрава Газы Ашраф аль-Кидра сообщил, что число жертв израильских ударов по сектору Газа после истечения перемирия в пятницу выросло до 193, пострадали более 650 человек.В пятницу утром срок перемирия между Израилем и ХАМАС истек, о его продлении официально не объявлялось. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что палестинское движение ХАМАС нарушило паузу в боевых действиях и открыло огонь по израильской территории, израильские военные возобновили боевые действия против палестинского движения в секторе Газа.Израиль и правящее в секторе Газа палестинское движение ХАМАС при посредничестве Катара 22 ноября достигли первой масштабной договоренности с момента обострения конфликта 7 октября: стороны согласились на четыре дня прекратить боевые действия для обмена десятков находящихся друг у друга заложников и арестованных. Четырехдневное перемирие начало действовать 24 ноября в 07.00 по местному времени (08.00 мск), затем оно дважды продлевалось – на два дня и на один.

https://ria.ru/20231021/mechi-1904199969.html

тель-авив

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, тель-авив, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, израиль