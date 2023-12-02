Рейтинг@Mail.ru
Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки" - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:08 02.12.2023 (обновлено: 17:22 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/pyaterka-1913357811.html
Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки"
Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки" - РИА Новости, 02.12.2023
Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки"
Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов регионального объединения "Сахельская пятерка" (G5), в том числе из объединенных сил, говорится в совместном... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T17:08
2023-12-02T17:22
в мире
буркина-фасо
нигер
переворот в нигере — 2023
мали
мохамед базум
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891518594_0:162:3066:1887_1920x0_80_0_0_6ff1f53b53c0ad82daa15804a81501ca.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов регионального объединения "Сахельская пятерка" (G5), в том числе из объединенных сил, говорится в совместном заявлении двух стран.В мае 2022 года правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки", в которую, помимо самой Мали, входили Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад."Переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Нигер после глубокого изучения "Сахельской пятерки" и функционирования этой организации суверенно приняли решение о выходе Буркина-Фасо и Нигера из всех подразделений и органов "Сахельской пятерки", в том числе совместных сил, начиная с 29 ноября 2023 года", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях информационной службы правительства Буркина-Фасо.Как отмечают стороны, после девяти лет существования организация, которая намеревалась объединять потенциал и средства, чтобы сделать Сахель "зоной безопасности и развития", "с трудом достигает своих целей".В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
https://ria.ru/20231103/afrika-1907343837.html
буркина-фасо
нигер
мали
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/16/1891518594_168:0:2899:2048_1920x0_80_0_0_04c49d5d3df303123b68a41f434f184c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, буркина-фасо, нигер, переворот в нигере — 2023, мали, мохамед базум
В мире, Буркина-Фасо, Нигер, Переворот в Нигере — 2023, Мали, Мохамед Базум
Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки"

Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов "Сахельской пятерки"

© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов регионального объединения "Сахельская пятерка" (G5), в том числе из объединенных сил, говорится в совместном заявлении двух стран.
В мае 2022 года правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки", в которую, помимо самой Мали, входили Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад.
«
"Переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Нигер после глубокого изучения "Сахельской пятерки" и функционирования этой организации суверенно приняли решение о выходе Буркина-Фасо и Нигера из всех подразделений и органов "Сахельской пятерки", в том числе совместных сил, начиная с 29 ноября 2023 года", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях информационной службы правительства Буркина-Фасо.
Как отмечают стороны, после девяти лет существования организация, которая намеревалась объединять потенциал и средства, чтобы сделать Сахель "зоной безопасности и развития", "с трудом достигает своих целей".
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.
Министр иностранных дел Франции Катрин Колонна - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Катрин Колонна посоветовала Африке "не менять Францию на Россию"
3 ноября, 23:19
 
В миреБуркина-ФасоНигерПереворот в Нигере — 2023МалиМохамед Базум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала