https://ria.ru/20231202/pyaterka-1913357811.html

Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки"

Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки" - РИА Новости, 02.12.2023

Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки"

Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов регионального объединения "Сахельская пятерка" (G5), в том числе из объединенных сил, говорится в совместном... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T17:08

2023-12-02T17:08

2023-12-02T17:22

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов регионального объединения "Сахельская пятерка" (G5), в том числе из объединенных сил, говорится в совместном заявлении двух стран.В мае 2022 года правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки", в которую, помимо самой Мали, входили Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад."Переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Нигер после глубокого изучения "Сахельской пятерки" и функционирования этой организации суверенно приняли решение о выходе Буркина-Фасо и Нигера из всех подразделений и органов "Сахельской пятерки", в том числе совместных сил, начиная с 29 ноября 2023 года", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях информационной службы правительства Буркина-Фасо.Как отмечают стороны, после девяти лет существования организация, которая намеревалась объединять потенциал и средства, чтобы сделать Сахель "зоной безопасности и развития", "с трудом достигает своих целей".В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.

https://ria.ru/20231103/afrika-1907343837.html

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в мире, буркина-фасо, нигер, переворот в нигере — 2023, мали, мохамед базум