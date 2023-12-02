Буркина-Фасо и Нигер вышли из "Сахельской пятерки"
Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов "Сахельской пятерки"
© AP Photo / Sam MednickСотрудники полиции в Ниамее, Нигер
© AP Photo / Sam Mednick
Сотрудники полиции в Ниамее, Нигер. Архивное фото
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Буркина-Фасо и Нигер выходят из всех органов регионального объединения "Сахельская пятерка" (G5), в том числе из объединенных сил, говорится в совместном заявлении двух стран.
В мае 2022 года правительство Мали объявило о выходе из всех структур "Сахельской пятерки", в которую, помимо самой Мали, входили Нигер, Буркина-Фасо, Мавритания и Чад.
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"Переходные правительства Буркина-Фасо и Республики Нигер после глубокого изучения "Сахельской пятерки" и функционирования этой организации суверенно приняли решение о выходе Буркина-Фасо и Нигера из всех подразделений и органов "Сахельской пятерки", в том числе совместных сил, начиная с 29 ноября 2023 года", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях информационной службы правительства Буркина-Фасо.
Как отмечают стороны, после девяти лет существования организация, которая намеревалась объединять потенциал и средства, чтобы сделать Сахель "зоной безопасности и развития", "с трудом достигает своих целей".
В Нигере 26 июля группа военных из президентской гвардии подняла мятеж и объявила об отстранении президента Мохамеда Базума. Для управления страной был сформирован Национальный совет по защите отечества во главе с командующим гвардией Абдурахманом Тчиани. Уже 10 августа Тчиани подписал указ о формировании правительства переходного периода. Мятежники потребовали высылки французского посла и вывода французских военных.
В конце сентября 2022 года СМИ сообщили, что группа военных в Буркина-Фасо во главе с капитаном Ибрагимом Траоре объявила о смещении главы правительства переходного периода страны подполковника Поля-Анри Сандаого Дамиба, приостановлении действия конституции и роспуске правительства. Буркина-Фасо, расположенная в регионе Сахель, пытается сдержать наступление радикальных джихадистов, которое продолжается с 2015 года.