https://ria.ru/20231202/pvo-1913326937.html

Российская ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет

Российская ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет - РИА Новости, 02.12.2023

Российская ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет

Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 25 ноября по 2 декабря) сбили восемь украинских военных самолетов и один вертолёт, сообщили в субботу в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T12:37

2023-12-02T12:37

2023-12-02T12:38

специальная военная операция на украине

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

пво

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 25 ноября по 2 декабря) сбили восемь украинских военных самолетов и один вертолёт, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной военной автомобильной техники.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), пво