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Российская ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:37 02.12.2023 (обновлено: 12:38 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/pvo-1913326937.html
Российская ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет
Российская ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет - РИА Новости, 02.12.2023
Российская ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет
Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 25 ноября по 2 декабря) сбили восемь украинских военных самолетов и один вертолёт, сообщили в субботу в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:37
2023-12-02T12:38
специальная военная операция на украине
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
пво
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 25 ноября по 2 декабря) сбили восемь украинских военных самолетов и один вертолёт, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной военной автомобильной техники.
РИА Новости
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безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), пво
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), ПВО
Российская ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет

Минобороны: ПВО за неделю сбила восемь украинских самолетов и вертолет Ми-8

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшую неделю (с 25 ноября по 2 декабря) сбили восемь украинских военных самолетов и один вертолёт, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны за неделю сбиты восемь самолетов воздушных сил Украины и один вертолет, в том числе: пять Миг-29, два Су-27, один Су-25, а также вертолет Ми-8. Кроме того, уничтожены 41 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и "Ураган", три противорадиолокационные ракеты HARM, а также 188 беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 545 украинских военных самолетов, 256 вертолетов, 9353 беспилотных летательных аппарата, 442 зенитных ракетных комплекса, 13 743 танка и других боевых бронированных машин, 1187 боевых машин реактивных систем залпового огня, 7215 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 15 844 единицы специальной военной автомобильной техники.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:36
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)ПВО
 
 
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