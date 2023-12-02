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ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем - РИА Новости, 02.12.2023
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02:58 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/pvo-1913292102.html
ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем
ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем - РИА Новости, 02.12.2023
ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска, заявило сирийское министерство обороны. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T02:58
2023-12-02T02:58
в мире
сирия
дамаск (город)
израиль
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска, заявило сирийское министерство обороны. Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщил, что Израиль совершил атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. "Сегодня (в субботу) около 01.35 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в окрестностях Дамаска. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили большинство из них, агрессия ограничилась материальным ущербом", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
https://ria.ru/20231201/siriya-1913277201.html
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем

МО САР: ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем по Дамаску

© Фото : SANACирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Фото : SANA
Cирийские средства противовоздушной обороны отражают удар израильской армии. Архивное фото
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска, заявило сирийское министерство обороны.
Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщил, что Израиль совершил атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска.
Сирия - РИА Новости, 1920, 01.12.2023
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"Сегодня (в субботу) около 01.35 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в окрестностях Дамаска. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили большинство из них, агрессия ограничилась материальным ущербом", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
 
В миреСирияДамаск (город)ИзраильОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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