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ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем
ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем - РИА Новости, 02.12.2023
ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем
Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска, заявило сирийское министерство обороны. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T02:58
2023-12-02T02:58
2023-12-02T02:58
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 2 дек - РИА Новости. Средства противовоздушной обороны Сирии сбили большинство ракет, выпущенных Израилем по окрестностям Дамаска, заявило сирийское министерство обороны. Ранее сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya сообщил, что Израиль совершил атаку на окрестности столицы Сирии Дамаска. "Сегодня (в субботу) около 01.35 израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны оккупированных Голанских высот, нанеся удары по некоторым позициям в окрестностях Дамаска. Наши средства противовоздушной обороны отреагировали на ракеты противника и сбили большинство из них, агрессия ограничилась материальным ущербом", - говорится в заявлении минобороны Сирии.
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в мире, сирия, дамаск (город), израиль, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Сирия, Дамаск (город), Израиль, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем
МО САР: ПВО Сирии сбила большинство ракет, выпущенных Израилем по Дамаску