https://ria.ru/20231202/puteshestviya-1913217918.html

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Южной Корее на Новый год

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Южной Корее на Новый год - РИА Новости, 02.12.2023

Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Южной Корее на Новый год

Туроператоры отмечают растущий интерес россиян к поездкам в Южную Корею и рассказывают, сколько стоят новогодние каникулы в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T05:40

2023-12-02T05:40

2023-12-02T05:40

туризм

туризм

новости - туризм

южная корея

сеул

пусан

ассоциация туроператоров россии (атор)

новый год

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151538/20/1515382063_0:0:3024:1700_1920x0_80_0_0_fb9796af4fc9545450d93b0c2886bdd6.jpg

МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры отмечают растущий интерес россиян к поездкам в Южную Корею и рассказывают, сколько стоят новогодние каникулы в этой стране, сообщает АТОР.Спрос на визиты в азиатское государство участники рынка называют умеренным, но стабильным. Большая часть бронирований – проживание и экскурсии. Самые популярные программы – включающие Сеул, Пусан и Кёнджу.Прямого перелета между двумя странами нет, поэтому путешественники самостоятельно выбирают варианты стыковок, чаще всего через Китай. Оптимальный вариант по времени и стоимости – в Шанхае, говорят туроператоры. В конце декабря такой перелет стоит от 88 тысяч рублей на одного в оба конца.Бронирование номера в трехзвездочном отеле на неделю в конце декабря – от 26 тысяч рублей на двоих. "Четверки" дороже как минимум на 20 тысяч рублей, а "пятерки" – в четыре-пять раз.Готовые туры в новогодние даты стоят от 300 тысяч рублей на двоих, рассказывают туроператоры. В эту сумму включен перелет и проживание в "трешке". Траты на питание и экскурсии нужно запланировать дополнительно. Если включить их в стоимость заранее, то расходы на поездку вырастут как минимум до 400 тысяч рублей.

https://ria.ru/20231129/khaynan-1912105674.html

южная корея

сеул

пусан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Мария Селиванова

Мария Селиванова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

туризм, новости - туризм, южная корея, сеул, пусан, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год