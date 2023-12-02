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Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Южной Корее на Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Южной Корее на Новый год - РИА Новости, 02.12.2023
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Южной Корее на Новый год
Туроператоры отмечают растущий интерес россиян к поездкам в Южную Корею и рассказывают, сколько стоят новогодние каникулы в этой стране, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T05:40
2023-12-02T05:40
2023-12-02T05:40
туризм
туризм
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южная корея
сеул
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новый год
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Туроператоры отмечают растущий интерес россиян к поездкам в Южную Корею и рассказывают, сколько стоят новогодние каникулы в этой стране, сообщает АТОР.Спрос на визиты в азиатское государство участники рынка называют умеренным, но стабильным. Большая часть бронирований – проживание и экскурсии. Самые популярные программы – включающие Сеул, Пусан и Кёнджу.Прямого перелета между двумя странами нет, поэтому путешественники самостоятельно выбирают варианты стыковок, чаще всего через Китай. Оптимальный вариант по времени и стоимости – в Шанхае, говорят туроператоры. В конце декабря такой перелет стоит от 88 тысяч рублей на одного в оба конца.Бронирование номера в трехзвездочном отеле на неделю в конце декабря – от 26 тысяч рублей на двоих. "Четверки" дороже как минимум на 20 тысяч рублей, а "пятерки" – в четыре-пять раз.Готовые туры в новогодние даты стоят от 300 тысяч рублей на двоих, рассказывают туроператоры. В эту сумму включен перелет и проживание в "трешке". Траты на питание и экскурсии нужно запланировать дополнительно. Если включить их в стоимость заранее, то расходы на поездку вырастут как минимум до 400 тысяч рублей.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, южная корея, сеул, пусан, ассоциация туроператоров россии (атор), новый год
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Южная Корея, Сеул, Пусан, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Новый год
Эксперты рассказали, сколько стоит отдых в Южной Корее на Новый год
АТОР: новогодние каникулы в Южной Корее стоят от 300 тысяч рублей на двоих