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ПСБ поддержит крупные инфраструктурные проекты Омской области

ПСБ поддержит крупные инфраструктурные проекты Омской области - РИА Новости, 02.12.2023

ПСБ поддержит крупные инфраструктурные проекты Омской области

Председатель ПСБ Петр Фрадков во время рабочего визита в Омскую область встретился с главой региона Виталием Хоценко и обсудил с ним вопросы сотрудничества в... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T10:45

2023-12-02T10:45

2023-12-02T10:45

омская область

омская область

псб (банк псб)

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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Председатель ПСБ Петр Фрадков во время рабочего визита в Омскую область встретился с главой региона Виталием Хоценко и обсудил с ним вопросы сотрудничества в области развития социально-экономической сферы и инфраструктурных проектов, сообщает пресс-служба банка. "ПСБ последовательно реализует в Омской области важнейшие региональные инициативы, поддерживает крупные производственные и промышленные компании, малый и средний бизнес, успешно внедряет зарплатные программы для предприятий ОПК, занимается льготным кредитованием населения и бизнеса. Мы вместе с региональным правительством объединяем наши усилия по развитию социальной базы области, учитывая реальные потребности как бизнеса, так и омичей, и готовы к новым совместным решениям", – отметил Фрадков, слова которого приводятся в сообщении. На встрече особое внимание стороны уделили реализации проекта по строительству многоквартирного дома для сотрудников компаний "Омсктрансмаш" и "ЦКБА". Благодаря поддержке банка работники предприятий смогут приобрести жилье по ценам ниже рыночных, а также воспользоваться льготными условиями ипотечного кредитования. По оценке банка, потребность в жилье со стороны двух предприятий составляет не менее 1,4 тысячи квартир. "Омскую область и ПСБ связывает проверенное временем конструктивное сотрудничество. Сегодня банк и региональное правительство укрепляют продуктивное взаимодействие в целях дальнейшего социально-экономического развития региона. Кроме масштабной поддержки спортивного сектора, также интерес представляет программа по обеспечению жильем сотрудников оборонных предприятий Омска. Уже сегодня наши предприятия испытывают потребность в тысячах рабочих и инженерных кадров. Благодаря сотрудничеству с ПСБ мы планомерно улучшаем параметры взаимодействия в этой области", – цитирует пресс-служба слова Хоценко. В ходе визита глава ПСБ также посетил производственную площадку группы компаний "Титан" и подписал двухстороннее соглашение о сотрудничестве с предприятием. Стороны будут взаимодействовать при реализации инвестиционных программ компании, а также внедрении современных технологий эффективного управления финансовыми ресурсами, говорится в сообщении. "В российской промышленности идут масштабные процессы – предприятия активно проводят технологическое переоснащение, наращивают производство и запускают новые проекты. Сотрудничество в рамках подписанного сегодня соглашения позволит предприятию получить актуальные и востребованные финансовые продукты, которые ускорят не только реализацию текущих задач и планов, но и создадут условия для развития в целом. ПСБ обладает всем необходимым инструментарием, который доступен ведущему омскому предприятию нефтехимической отрасли для наращивания потенциала и расширения своих технологических возможностей", - подытожил на церемонии подписания Фрадков. В свою очередь, председатель Совета директоров "ГК "Титан" Михаил Сутягинский подчеркнул, что сегодня компания работает над рядом значимых для экономики страны инвестиционных проектов. "Для их реализации нам необходимы надежные финансовые партнеры, и ПСБ — один из них. Уверен, что за этим соглашением последуют решения, важные для реализации совместных программ и проектов, которые поддержат развитие ключевых отраслей промышленности и будут работать на благо интересов страны", – сказал глава компании, его слова привели в пресс-службе.

омская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

омская область, псб (банк псб)