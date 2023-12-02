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Не оправдаетесь. В Варшаве пригрозили "проблемами" из-за планов Украины - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
05:47 02.12.2023 (обновлено: 05:49 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/problemy-1913297244.html
Не оправдаетесь. В Варшаве пригрозили "проблемами" из-за планов Украины
Не оправдаетесь. В Варшаве пригрозили "проблемами" из-за планов Украины - РИА Новости, 02.12.2023
Не оправдаетесь. В Варшаве пригрозили "проблемами" из-за планов Украины
Противоречия между Киевом и Варшавой возникли бы и без конфликта с Россией, потому что евроинтеграция Украины угрожает польской экономике, заявил вице-спикер... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T05:47
2023-12-02T05:49
специальная военная операция на украине
в мире
украина
польша
кшиштоф босак
евросоюз
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Противоречия между Киевом и Варшавой возникли бы и без конфликта с Россией, потому что евроинтеграция Украины угрожает польской экономике, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy."Я считаю, что экономическое соперничество между Польшей и Украиной напрямую связано не с военным конфликтом, а с определенной тенденцией, &lt;..&gt;, а именно с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство", — сообщил политик.По словам Босака, украинское сельское хозяйство при низком уровне заработной платы делают восточного соседа опасным соперником для польского государства. Политик предлагает принять меры для защиты рынка ЕС от украинской продукции.Депутат поддержал протестующих на границе с Украиной польских дальнобойщиков. По его мнению, киевские власти совершают "злонамеренные действия", чтобы нанести ущерб европейским перевозчикам."Если тенденция к интеграции Украины с рынком ЕС сохранится, то эти проблемы (захват рынка Украиной. — Прим. ред.) будут нарастать. А в Польше среди ее населения будет все больше недовольства", — предупредил вице-спикер сейма.С 6 ноября польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарных грузов и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20231201/ukraina-1913120717.html
https://ria.ru/20231128/trebovanie-1912464589.html
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РИА Новости
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в мире, украина, польша, кшиштоф босак, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Польша, Кшиштоф Босак, Евросоюз
Не оправдаетесь. В Варшаве пригрозили "проблемами" из-за планов Украины

Вице-спикер сейма Босак предложил защитить ЕС от Украины

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Противоречия между Киевом и Варшавой возникли бы и без конфликта с Россией, потому что евроинтеграция Украины угрожает польской экономике, заявил вице-спикер сейма Польши Кшиштоф Босак в интервью журналу Do Rzeczy.
«
"Я считаю, что экономическое соперничество между Польшей и Украиной напрямую связано не с военным конфликтом, а с определенной тенденцией, <..>, а именно с идеей интеграции Украины в Европейское экономическое пространство", — сообщил политик.
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По словам Босака, украинское сельское хозяйство при низком уровне заработной платы делают восточного соседа опасным соперником для польского государства. Политик предлагает принять меры для защиты рынка ЕС от украинской продукции.
Депутат поддержал протестующих на границе с Украиной польских дальнобойщиков. По его мнению, киевские власти совершают "злонамеренные действия", чтобы нанести ущерб европейским перевозчикам.
"Если тенденция к интеграции Украины с рынком ЕС сохранится, то эти проблемы (захват рынка Украиной. — Прим. ред.) будут нарастать. А в Польше среди ее населения будет все больше недовольства", — предупредил вице-спикер сейма.
С 6 ноября польские перевозчики блокируют автомобильные пункты пропуска на границе с Украиной. Они требуют восстановить систему разрешений для украинских коммерческих перевозчиков (за исключением гуманитарных грузов и припасов для ВСУ), приостановить действие лицензий для компаний, созданных в постсоветской республике после начала российской спецоперации, и провести их проверку, разделить очереди пустых и загруженных машин. Очередь грузовиков на польской стороне достигает 50 километров, в ней уже скончались два украинских водителя.
Полный текст интервью читайте на сайте ИноСМИ >>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаПольшаКшиштоф БосакЕвросоюз
 
 
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