https://ria.ru/20231202/premiya-1913355454.html
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года"
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года" - РИА Новости, 02.12.2023
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года"
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию "Юрист года" в специальной номинации "За вклад в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:48
2023-12-02T16:48
2023-12-02T19:10
общество
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дмитрий медведев
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию "Юрист года" в специальной номинации "За вклад в защиту социальных и трудовых прав", сообщает корреспондент РИА Новости.Медведев, поздравляя Собянина, отметил, что в 1990-е годы работа на юридическом поприще была исключительно сложной, потому что создавался фундамент нового государства. Работа в те времена закалила Сергея Семеновича, как блестящего юриста, подчеркнул Медведев."Сергей Семенович тоже поскромничал, у него сейчас хозяйственная работа. Мы же с вами понимаем, что такое Москва - это больше чем большинство государств Европы, средней так сказать паршивости, что называется", - заявил Медведев.Церемония состоялась в Колонном зале Дома Союзов в Москве в рамках торжественного награждения Высшей юридической премией "Юрист года".В 2023 году премия также вручается по направлениям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".
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общество, москва, сергей собянин, дмитрий медведев
Общество, Москва, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года"
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года" за защиту трудовых прав
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию "Юрист года" в специальной номинации "За вклад в защиту социальных и трудовых прав", сообщает корреспондент РИА Новости.
Медведев, поздравляя Собянина, отметил, что в 1990-е годы работа на юридическом поприще была исключительно сложной, потому что создавался фундамент нового государства. Работа в те времена закалила Сергея Семеновича, как блестящего юриста, подчеркнул Медведев.
"Сергей Семенович тоже поскромничал, у него сейчас хозяйственная работа. Мы же с вами понимаем, что такое Москва - это больше чем большинство государств Европы, средней так сказать паршивости, что называется", - заявил Медведев.
Церемония состоялась в Колонном зале Дома Союзов в Москве в рамках торжественного награждения Высшей юридической премией "Юрист года".
В 2023 году премия также вручается по направлениям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".
Биография Сергея Собянина