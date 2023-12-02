Рейтинг@Mail.ru
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года" - РИА Новости, 02.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:48 02.12.2023 (обновлено: 19:10 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/premiya-1913355454.html
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года"
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года" - РИА Новости, 02.12.2023
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года"
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию "Юрист года" в специальной номинации "За вклад в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T16:48
2023-12-02T19:10
общество
москва
сергей собянин
дмитрий медведев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913369243_0:4:3070:1731_1920x0_80_0_0_7decf6063ba2c0a881356ac3fb0565e1.jpg
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию "Юрист года" в специальной номинации "За вклад в защиту социальных и трудовых прав", сообщает корреспондент РИА Новости.Медведев, поздравляя Собянина, отметил, что в 1990-е годы работа на юридическом поприще была исключительно сложной, потому что создавался фундамент нового государства. Работа в те времена закалила Сергея Семеновича, как блестящего юриста, подчеркнул Медведев."Сергей Семенович тоже поскромничал, у него сейчас хозяйственная работа. Мы же с вами понимаем, что такое Москва - это больше чем большинство государств Европы, средней так сказать паршивости, что называется", - заявил Медведев.Церемония состоялась в Колонном зале Дома Союзов в Москве в рамках торжественного награждения Высшей юридической премией "Юрист года".В 2023 году премия также вручается по направлениям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".
https://ria.ru/20230911/sobyanin-1894621697.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/02/1913369243_171:0:2900:2047_1920x0_80_0_0_fad6b2625d821d40667c83924bfcf38e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, москва, сергей собянин, дмитрий медведев
Общество, Москва, Сергей Собянин, Дмитрий Медведев
Медведев вручил Собянину премию "Юрист года"

Медведев вручил Собянину премию "Юрист года" за защиту трудовых прав

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин на вручении премии "Юрист года"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин на вручении премии Юрист года - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев и мэр Москвы Сергей Собянин на вручении премии "Юрист года"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев вручил мэру Москвы Сергею Собянину премию "Юрист года" в специальной номинации "За вклад в защиту социальных и трудовых прав", сообщает корреспондент РИА Новости.
Медведев, поздравляя Собянина, отметил, что в 1990-е годы работа на юридическом поприще была исключительно сложной, потому что создавался фундамент нового государства. Работа в те времена закалила Сергея Семеновича, как блестящего юриста, подчеркнул Медведев.
"Сергей Семенович тоже поскромничал, у него сейчас хозяйственная работа. Мы же с вами понимаем, что такое Москва - это больше чем большинство государств Европы, средней так сказать паршивости, что называется", - заявил Медведев.
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на вручении премии "Юрист года"
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на вручении премии Юрист года - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в медиабанк
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на вручении премии "Юрист года"
Церемония состоялась в Колонном зале Дома Союзов в Москве в рамках торжественного награждения Высшей юридической премией "Юрист года".
В 2023 году премия также вручается по направлениям: "За вклад в юридическую науку", "Правозащитная деятельность", "Правовое просвещение", "Развитие законодательства" и "Юридическое образование и воспитание".
Мэр Москвы Сергей Собянин - РИА Новости, 1920, 11.09.2023
Биография Сергея Собянина
11 сентября, 08:39
 
ОбществоМоскваСергей СобянинДмитрий Медведев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала