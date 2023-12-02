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Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 02.12.2023
Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи "квадратов"
Площадь пожара в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T21:03
2023-12-02T21:03
2023-12-02T22:09
набережные челны
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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Площадь пожара в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России."МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в Набережных Челнах. Площадь пожара увеличилась до 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 человек и 40 единиц техники", — говорится в заявлении.Отмечается, что быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка.Как уточнили в прокуратуре Татарстана, возгорание произошло на территории авторынка "Гараж-500". На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.Данных о пострадавших пока не поступало.Позднее спасатели сообщили о локализации пожара на площади 6,8 тысячи "квадратов".
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набережные челны
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Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах
Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах
2023-12-02T21:03
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РИА Новости
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набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, республика татарстан (татарстан)
Набережные Челны, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Происшествия, Республика Татарстан (Татарстан)
Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи "квадратов"
МЧС: площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи "квадратов"
МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Площадь пожара в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России.
"МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в Набережных Челнах. Площадь пожара увеличилась до 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 человек и 40 единиц техники", — говорится в заявлении.
Отмечается, что быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка.
Как уточнили в прокуратуре Татарстана, возгорание произошло на территории авторынка "Гараж-500". На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.
Данных о пострадавших пока не поступало.
Позднее спасатели сообщили о локализации пожара на площади 6,8 тысячи "квадратов".
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