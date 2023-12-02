https://ria.ru/20231202/pozhar-1913384331.html

Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи "квадратов" - РИА Новости, 02.12.2023

Площадь пожара в Набережных Челнах увеличилась до 6,8 тысячи "квадратов"

Площадь пожара в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T21:03

2023-12-02T21:03

2023-12-02T22:09

набережные челны

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

происшествия

республика татарстан (татарстан)

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МОСКВА, 2 дек — РИА Новости. Площадь пожара в Набережных Челнах, где горят торговые павильоны, увеличилась до 6,8 тысячи квадратных метров, сообщила пресс-служба МЧС России."МЧС наращивает силы и средства для тушения пожара в Набережных Челнах. Площадь пожара увеличилась до 6800 квадратных метров. Всего к ликвидации привлечено более 130 человек и 40 единиц техники", — говорится в заявлении.Отмечается, что быстрому распространению способствует высокая пожарная нагрузка.Как уточнили в прокуратуре Татарстана, возгорание произошло на территории авторынка "Гараж-500". На место происшествия выехал зампрокурора города Олег Ульянченко.Данных о пострадавших пока не поступало.Позднее спасатели сообщили о локализации пожара на площади 6,8 тысячи "квадратов".

https://ria.ru/20230622/pozhary-1879766888.html

набережные челны

россия

республика татарстан (татарстан)

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Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах Горящие торговые павильоны в Набережных Челнах 2023-12-02T21:03 true PT0M19S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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набережные челны, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, происшествия, республика татарстан (татарстан)