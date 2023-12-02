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Тело россиянина, погибшего при пожаре в Казахстане, привезут на родину - РИА Новости, 02.12.2023
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08:34 02.12.2023
https://ria.ru/20231202/pozhar-1913303922.html
Тело россиянина, погибшего при пожаре в Казахстане, привезут на родину
Тело россиянина, погибшего при пожаре в Казахстане, привезут на родину - РИА Новости, 02.12.2023
Тело россиянина, погибшего при пожаре в Казахстане, привезут на родину
Личность якутянина, погибшего при пожаре в хостеле Алма-Аты, установлена, его тело доставят на родину, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T08:34
2023-12-02T08:34
в мире
казахстан
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 2 дек - РИА Новости. Личность якутянина, погибшего при пожаре в хостеле Алма-Аты, установлена, его тело доставят на родину, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин. Утром в четверг в Алма-Ате произошел пожар в жилом доме, в котором подвал и первый этаж были переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек, в том числе два гражданина России. Глава городского департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев сообщил, что погибшие - мужчины среднего возраста. "На пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб якутянин Герман Андреев. Он уроженец Жиганска, приехал в Казахстан 5 апреля 2023 года. В настоящее время идет процедура оформления перевозки груза 200. Привезем на родину. Содействие оказывает МИД России", - рассказал министр. Ранее Кириллин сообщил РИА Новости, что ведомство окажет необходимую помощь родственникам погибшего.
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в мире, казахстан, республика саха (якутия)
В мире, Казахстан, Республика Саха (Якутия)
Тело россиянина, погибшего при пожаре в Казахстане, привезут на родину

Тело россиянина, погибшего при пожаре в хостеле в Казахстане, привезут на родину

© Sputnik / Ертай Сарбасов | Перейти в медиабанкСотрудник полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар
Сотрудник полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© Sputnik / Ертай Сарбасов
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Сотрудник полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар
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ЯКУТСК, 2 дек - РИА Новости. Личность якутянина, погибшего при пожаре в хостеле Алма-Аты, установлена, его тело доставят на родину, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин.
Утром в четверг в Алма-Ате произошел пожар в жилом доме, в котором подвал и первый этаж были переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек, в том числе два гражданина России. Глава городского департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев сообщил, что погибшие - мужчины среднего возраста.
«
"На пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб якутянин Герман Андреев. Он уроженец Жиганска, приехал в Казахстан 5 апреля 2023 года. В настоящее время идет процедура оформления перевозки груза 200. Привезем на родину. Содействие оказывает МИД России", - рассказал министр.
Ранее Кириллин сообщил РИА Новости, что ведомство окажет необходимую помощь родственникам погибшего.
Сотрудники полиции у хостела в Алма-Ате, где произошел пожар - РИА Новости, 1920, 30.11.2023
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В миреКазахстанРеспублика Саха (Якутия)
 
 
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