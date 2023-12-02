https://ria.ru/20231202/pozhar-1913303922.html

Тело россиянина, погибшего при пожаре в Казахстане, привезут на родину

Тело россиянина, погибшего при пожаре в Казахстане, привезут на родину - РИА Новости, 02.12.2023

Тело россиянина, погибшего при пожаре в Казахстане, привезут на родину

Личность якутянина, погибшего при пожаре в хостеле Алма-Аты, установлена, его тело доставят на родину, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам... РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T08:34

2023-12-02T08:34

2023-12-02T08:34

в мире

казахстан

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 2 дек - РИА Новости. Личность якутянина, погибшего при пожаре в хостеле Алма-Аты, установлена, его тело доставят на родину, сообщил РИА Новости министр по внешним связям и делам народов Республики Саха (Якутия) Гаврил Кириллин. Утром в четверг в Алма-Ате произошел пожар в жилом доме, в котором подвал и первый этаж были переоборудованы в хостел. По предварительным данным, от отравления угарным газом погибли 13 человек, в том числе два гражданина России. Глава городского департамента по чрезвычайным ситуациям Нурлан Атыгаев сообщил, что погибшие - мужчины среднего возраста. "На пожаре в хостеле в Алма-Ате погиб якутянин Герман Андреев. Он уроженец Жиганска, приехал в Казахстан 5 апреля 2023 года. В настоящее время идет процедура оформления перевозки груза 200. Привезем на родину. Содействие оказывает МИД России", - рассказал министр. Ранее Кириллин сообщил РИА Новости, что ведомство окажет необходимую помощь родственникам погибшего.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, казахстан, республика саха (якутия)