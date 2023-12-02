https://ria.ru/20231202/poteri-1913324468.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 02.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:20
2023-12-02T12:20
2023-12-02T12:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорская, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое ДНР."Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, старомайорское, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Старомайорское, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Минобороны: ВСУ потеряли более 880 военных на Южнодонецком направлении за неделю