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Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 02.12.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:20 02.12.2023 (обновлено: 12:39 02.12.2023)
https://ria.ru/20231202/poteri-1913324468.html
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю - РИА Новости, 02.12.2023
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю
Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин, сообщили в... РИА Новости, 02.12.2023
2023-12-02T12:20
2023-12-02T12:39
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
старомайорское
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ."На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки противника", - говорится в сводке министерства.По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорская, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое ДНР."Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
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вооруженные силы украины, безопасность, старомайорское, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Старомайорское, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Минобороны рассказало о потерях ВСУ на Южнодонецком направлении за неделю

Минобороны: ВСУ потеряли более 880 военных на Южнодонецком направлении за неделю

© AP Photo / Kostiantyn LiberovРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
© AP Photo / Kostiantyn Liberov
Раненые украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 дек - РИА Новости. Российские войска на южнодонецком направлении отразили три атаки ВСУ, Киев за неделю потерял более 880 военнослужащих, танк и шесть бронемашин, сообщили в Минобороны РФ.
"На южнодонецком направлении подразделениями группировки войск "Восток" отражены три атаки противника", - говорится в сводке министерства.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 02.12.2023
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По данным ведомства, ударами авиации и огнем артиллерии нанесено огневое поражение подразделениям 58-й мотопехотной, 72-й механизированной бригад и 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Старомайорская, Никольское, Шевченко, Константиновка и Новодонецкое ДНР.
"Потери противника за неделю составили свыше 880 военнослужащих, танк, шесть боевых бронированных машин, 20 автомобилей и пять орудий полевой артиллерии", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 18:36
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Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.12.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныБезопасностьСтаромайорскоеМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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