https://ria.ru/20231202/polsha-1913319190.html

В Польше назначили награду за поимку преступника, ранившего полицейских

В Польше назначили награду за поимку преступника, ранившего полицейских - РИА Новости, 02.12.2023

В Польше назначили награду за поимку преступника, ранившего полицейских

Двое полицейских тяжело ранены в польском Вроцлаве, ведутся поиски стрелявшего, сообщает местная полиция. РИА Новости, 02.12.2023

2023-12-02T11:22

2023-12-02T11:22

2023-12-02T11:22

в мире

польша

вроцлав

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ВАРШАВА, 2 дек – РИА Новости. Двое полицейских тяжело ранены в польском Вроцлаве, ведутся поиски стрелявшего, сообщает местная полиция. "В ночь с пятницы на субботу из огнестрельного оружия были ранены двое полицейских. Они доставлены в госпиталь, их состояние очень тяжелое", - говорится в сообщении. По подозрению в совершении этого преступления в розыск объявлен житель Польши Максимилиан Фашцишевский. Полиция уже распространила его фото и просит всем, кто его видел или знает, где он может находиться, немедленно связаться с правоохранителями. За помощь в его поимке Главный комендант полиции Польши назначил награду в 100 тысяч злотых (около 25 тысяч долларов). По неофициальным данным, трагедия произошла, когда полицейские перевозили подозреваемого для отбытия наказания в виде шести месяцев лишения свободы.

https://ria.ru/20231130/shpionazh-1912934774.html

польша

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в мире, польша, вроцлав